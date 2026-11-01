EJC recuperó fachada de estación de Policía que el ELN destruyó y pintó con logos en Arauca

El Ejército Nacional recuperó la fachada de la antigua estación de Policía del centro poblado de Betoyes, en zona rural de Tame, Arauca, luego de que integrantes del ELN destruyeran la infraestructura y posteriormente utilizaran sus ruinas para instalar símbolos y mensajes alusivos a esa guerrilla. La intervención se produce después de varios episodios que dejaron en evidencia la presencia y capacidad de acción de ese grupo armado en este sector del departamento.

La estación policial fue atacada el 14 de julio de 2026 con artefactos explosivos. El atentado dejó tres personas asesinadas: los patrulleros Adrián Stiven Riascos Valencia y Omar Alexander España Vásquez, y la civil Isaura Ávila Quiñónez. Además, nueve integrantes de la Fuerza Pública resultaron heridos.

Dos meses después, el 14 de septiembre, hombres armados que serían integrantes del ELN regresaron a Betoyes, recorrieron el centro poblado y utilizaron maquinaria amarilla para terminar de derribar las paredes y estructuras que permanecían en pie de la estación. Las imágenes de esa incursión fueron conocidas por Caracol Radio y mostraron a los integrantes de esa organización en medio de la demolición.

Posteriormente, el 27 de octubre, volvieron a aparecer símbolos del ELN en las ruinas de la instalación policial. Ese día también se reportó la instalación de una bandera de esa guerrilla en el monumento al Girara, en el casco urbano de Tame, y la presencia de hombres armados en otros municipios de Arauca.

Frente a estos hechos, soldados del Batallón de Ingenieros N.° 18 de la Brigada 18 adelantaron los trabajos de recuperación de la fachada de la antigua estación, que había quedado convertida en un punto de propaganda del ELN. Con esta intervención, el Ejército busca contrarrestar las acciones de proselitismo de esa organización en Betoyes, una población que ha sido escenario de ataques contra la Fuerza Pública, homicidios y demostraciones de presencia armada de esa guerrilla.EJC recuperó fachada de estación de Policía que el ELN destruyó y pintó con logos en Arauca

La estación policial fue atacada el 14 de julio de 2026 con artefactos explosivos. El atentado dejó tres personas asesinadas

El Ejército Nacional recuperó la fachada de la antigua estación de Policía del centro poblado de Betoyes, en zona rural de Tame, Arauca, luego de que integrantes del ELN destruyeran la infraestructura y posteriormente utilizaran sus ruinas para instalar símbolos y mensajes alusivos a esa guerrilla. La intervención se produce después de varios episodios que dejaron en evidencia la presencia y capacidad de acción de ese grupo armado en este sector del departamento.

La estación policial fue atacada el 14 de julio de 2026 con artefactos explosivos. El atentado dejó tres personas asesinadas: los patrulleros Adrián Stiven Riascos Valencia y Omar Alexander España Vásquez, y la civil Isaura Ávila Quiñónez. Además, nueve integrantes de la Fuerza Pública resultaron heridos.

Dos meses después, el 14 de septiembre, hombres armados que serían integrantes del ELN regresaron a Betoyes, recorrieron el centro poblado y utilizaron maquinaria amarilla para terminar de derribar las paredes y estructuras que permanecían en pie de la estación. Las imágenes de esa incursión fueron conocidas por Caracol Radio y mostraron a los integrantes de esa organización en medio de la demolición.

Posteriormente, el 27 de octubre, volvieron a aparecer símbolos del ELN en las ruinas de la instalación policial. Ese día también se reportó la instalación de una bandera de esa guerrilla en el monumento al Girara, en el casco urbano de Tame, y la presencia de hombres armados en otros municipios de Arauca.

Frente a estos hechos, soldados del Batallón de Ingenieros N.° 18 de la Brigada 18 adelantaron los trabajos de recuperación de la fachada de la antigua estación, que había quedado convertida en un punto de propaganda del ELN. Con esta intervención, el Ejército busca contrarrestar las acciones de proselitismo de esa organización en Betoyes, una población que ha sido escenario de ataques contra la Fuerza Pública, homicidios y demostraciones de presencia armada de esa guerrilla.