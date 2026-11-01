Denuncian atrasados de hasta siete meses de salarios en la Clínica de Especialistas de Sogamoso

De acuerdo con Fabio Andrés Olarte, si las deudas continúan la Clínica de Especialistas estaría en riesgo de cerrar sus servicios / Foto: Suministrada.

Sogamoso

Una situación de presuntos retrasos en el pago de salarios mantiene en incertidumbre a cerca de 200 trabajadores de la Clínica de Especialistas de Sogamoso, según denunció el veedor de salud del municipio, Fabio Andrés Olarte Artunduaga. De acuerdo con lo que ha conocido, los atrasos estarían relacionados con la falta de pagos de algunas EPS, principalmente de la Nueva EPS.

Olarte indicó que el personal médico acumularía cerca de siete meses sin recibir sus salarios, mientras que trabajadores administrativos y asistenciales también enfrentarían retrasos en sus pagos.

“Con el personal médico estamos hablando de casi siete meses de salarios atrasados. Esto involucra también al personal administrativo y asistencial, que está viviendo una situación muy difícil por la falta de pago de sus obligaciones”, afirmó Olarte Artunduaga.

El veedor hizo un llamado al Ministerio del Trabajo para que revise las condiciones laborales de los afectados y al Ministerio de Salud para que se verifique la situación financiera y los giros de las EPS a la institución.

“En muchos casos los trabajadores ya no cuentan con recursos ni siquiera para desplazarse a sus puestos de trabajo. Viven con una incertidumbre gigantesca, pese a que son personas del sector salud que se juegan la vida por nosotros a diario”, aseveró.

La preocupación también se extiende a la prestación de los servicios médicos. Según Olarte, algunos especialistas habrían dejado de ofrecer consultas y estarían atendiendo únicamente procedimientos quirúrgicos, lo que limita el acceso de los usuarios.

Además, solicitó la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud para revisar la situación de las EPS que operan en Sogamoso, pues aseguró que otros centros hospitalarios del municipio también presentarían dificultades, aunque con menores atrasos.

El veedor advirtió que un eventual cierre de servicios de la Clínica de Especialistas tendría consecuencias para toda la provincia de Sugamuxi, debido al papel que cumple esta institución en la atención de sus habitantes.

“Si la Clínica de Especialistas llega a cerrar sus servicios, estaríamos ante una crisis hospitalaria, porque no se podría garantizar la atención para la cantidad de habitantes de la provincia y se generaría un colapso en el Hospital Regional de Sogamoso”, agregó.

Finalmente, Olarte pidió que se adopten medidas para poner al día los pagos y evitar nuevos retrasos, con el propósito de proteger tanto los derechos laborales de los trabajadores como la continuidad de los servicios de salud.