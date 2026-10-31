Maryory Ortiz cuestiona nuevo empréstito anunciado por el gobernador de Boyacá

La diputada Maryory Ortiz, cuestionó el nuevo empréstito que solicitará el gobernador Carlos Amaya en la Asamblea de Boyacá / Foto: Caracol radio.

Tunja

La diputada de Boyacá Maryory Ortiz expresó su preocupación frente al anuncio del gobernador Carlos Andrés Amaya de presentar ante la Asamblea Departamental un nuevo proyecto de ordenanza para solicitar un empréstito, destinado, según lo informado por el mandatario, a la compra de buses escolares y al mejoramiento de instituciones educativas.

Ortiz señaló que esta propuesta confirma las advertencias que, según afirmó, había hecho desde el primer año del actual gobierno sobre una posible insuficiencia de los recursos proyectados para cumplir las metas del Plan Departamental de Desarrollo.

“Habíamos anunciado a la ciudadanía que se estaba presentando un presupuesto sobredimensionado y que, inclusive, con la intención de la deuda pública que incluía, no iba a ser suficiente para cumplir con las metas que se habían fijado dentro del Plan Departamental de Desarrollo”, indicó Ortiz.

La diputada también cuestionó que, durante las discusiones del presupuesto y los ejercicios de control político, no hubiera respuestas claras sobre cómo se financiarían las metas de las diferentes dependencias. Aseguró que las inquietudes sobre una posible nueva deuda recibieron respuestas evasivas.

Frente a las condiciones económicas del departamento, Ortiz mencionó la reducción de recursos destinados a los entes territoriales y los compromisos financieros que ya tiene Boyacá. En su opinión, sumar un nuevo crédito podría aumentar la presión sobre las finanzas públicas.

“La reducción de las finanzas desde lo nacional generaría un impacto territorial que ya se está sintiendo, pero si le sumamos la deuda, causaría una situación todavía más difícil para el departamento frente a la posibilidad de pagar los gastos”, agregó.

Aunque reconoció que existen necesidades en materia de infraestructura educativa, la diputada cuestionó la forma en que se han priorizado las inversiones. Mencionó, entre otros casos, las instituciones educativas San José de Úmbita y Sativa Sur, que, según indicó, requieren intervenciones.

“Son necesidades reales, pero desafortunadamente obedece a una planeación que no reconoce esas necesidades de primera mano, sino que las posterga y las deja en último lugar para convertirlas en un gran argumento para endeudar el departamento”, afirmó la diputada.

Ortiz manifestó además su preocupación por que se repita lo que, según su interpretación, ocurrió con el empréstito anterior: que algunas necesidades presentadas como justificación del crédito no terminaran reflejadas en las inversiones, debido a posteriores modificaciones en las asignaciones.

Sobre el monto de la nueva solicitud, la diputada aseguró que no tiene información concreta. Insistió en que la Gobernación debe explicar cómo garantizará los recursos para cumplir los indicadores y las metas del plan de desarrollo.

La asambleísta afirmó que continuará ejerciendo control político y solicitó actualizar la información pública de seguimiento al Plan Departamental de Desarrollo, pues, según señaló, algunos indicadores disponibles en la plataforma de la Gobernación no reflejarían avances recientes.