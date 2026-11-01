Aumentó a 85 el número de edificaciones que serán demolidas en Cali tras el terremoto

Demolición del motel Molino Rojo en Cali tras terremoto del 10 de agosto del 2026 / Foto: Alcaldía de Cali

Cali

El número de edificaciones que deberán ser demolidas en Cali, tras los daños ocasionados por el terremoto del pasado 10 de octubre, continúa aumentando.

La Secretaría de Gestión del Riesgo confirmó que, tras las últimas evaluaciones técnicas, fueron identificadas tres nuevas edificaciones que requieren demolición, elevando a 85 el número de inmuebles aprobados para este procedimiento. Sin embargo, la cifra podría seguir aumentando a medida que avancen las inspecciones y los diagnósticos de las estructuras reportadas en la ciudad.

Mientras avanzan los trabajos de recolección y retiro de escombros de las edificaciones demolidas, también se adelantan los preparativos para la implosión de dos edificios.

“En este momento estamos recogiendo, cortando y transportando material de residuos de escombros de demolición en el Hotel Metrópoli, Cali Express y Corpus. También estamos preparando la implosión del edificio Laureles y Ana Pilar para la cual se deben solicitar los explosivos a Indumil y cumplir unos procedimientos previos”, indicó Ricardo Peñuela, secretario de Gestión del Riesgo.

A este proceso se sumarán las demoliciones que se financiarán a través del Fondo Milagro. El Distrito ya entregó un listado de inmuebles prioritarios y está a la espera del cronograma para iniciar las intervenciones.