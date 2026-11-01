Confirman dos casos de malaria complicada en Palmira; uno de los pacientes falleció

Palmira

En Palmira se reportaron dos casos de malaria complicada, uno de los pacientes falleció este sábado 31 de octubre, mientras que el otro permanece hospitalizado en una clínica de alta complejidad del departamento, donde recibe atención médica.

De acuerdo con el secretario de Salud encargado del Valle, Alberto Ocampos, se trata de dos hombres que llegaron el pasado viernes procedentes de países africanos.

Ante la preocupación que se generó por la posible presencia de ébola, el funcionario descartó que se tratara de casos de esta enfermedad y aseguró que, hasta el momento, no existe riesgo para la salud pública en el departamento.

“Queremos dar un parte de tranquilidad a los vallecaucanos; desde la Secretaría de Salud, estamos comprometidos en garantizar la salud pública del departamento. Vamos a seguir trabajando articuladamente con la Secretaría de Salud del municipio de Palmira, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Instituto Nacional de Salud. Está totalmente desvirtuado que sea ébola; es malaria complicada de los dos pacientes”, detalló.

Entretanto, las autoridades adelantan la investigación epidemiológica para establecer la trazabilidad de los casos.