Cali, Valle del Cauca

La Alcaldía de Cali anunció la realización de la tercera Maratón de Cali, que tendrá lugar el 24 y 25 de abril de 2027, con el propósito de continuar posicionando a la ciudad como la Capital Deportiva de América y un escenario de referencia para grandes eventos deportivos internacionales.

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El Certamen ya registra un avance en su proceso de inscripciones. Entre el 50% y 60% de los cupos disponibles para la prueba de 42 kilómetros están vendidos y hasta el momento, corredores de 41 países han confirmado su participación, lo que refleja el interés internacional por la competencia y por Cali como ciudad deportiva .

El alcalde Alejandro Eder destacó la importancia de este tipo de eventos para proyectar la ciudad ante el mundo y fortalecer su reconocimiento internacional.

“Tenemos que internacionalizar a Cali, volverla más global y estar a la altura de los mejores eventos. Hay que consolidar a la ciudad como Capital Deportiva de América por lo que somos: con nuestra cultura salsera, empresarial y deportiva.”

Por su parte, el Secretario de Deporte y Recreación, Felipe Montoya Posso, señaló que la maratón se ha consolidado como uno de los eventos que más visitantes atrae a la ciudad.

“Este año tuvimos 20 mil corredores de 50 países, incluyendo los mejores del mundo y se convirtió en el evento que más gente trae a la ciudad en el primer semestre del año. Hoy ya estamos al 50% en la prueba de 42 kilómetros, pero de ese porcentaje el 90% es de fuera de Cali.”

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La programación mantendrá las distancias de la edición anterior y volverá a incluir espacios para la participación de niños y familia, con dos jornadas deportivas: