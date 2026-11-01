Golpe al GAO-r Frente 57 en Tuluá: capturan a cinco señalados del ataque que mató a un policía

Tuluá, Valle del Cauca

El procedimiento se llevó a cabo mediante un allanamiento en el corregimiento de Venus, donde fueron aprehendidos cuatro menores de edad y capturado un hombre conocido con el alias de “Sebastián”, quien sería el presunto cabecilla de una comisión de esta estructura y habría asumido el mando tras la salida de alias “Alexis”.

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Entre los menores aprehendidos se encuentra alias ‘Brayan’, señalado de ocupar el segundo lugar en la línea de mando de dicha comisión.

Durante el allanamiento fueron incautados siete fusiles calibre 5,56 milímetros, dos pistolas calibre 9 milímetros, 22 proveedores para fusil, dos para pistola y más de 3.000 cartuchos. También fueron encontrados cuatro teléfonos celulares, material de guerra y elementos de intendencia de uso privativo de las Fuerzas Militares.

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Los cinco implicados quedaron a disposición de las autoridades judiciales, que buscan establecer su responsabilidad en el ataque contra la Policía en La Marina y sus presuntos vínculos con las actividades criminales del Frente 57 en esta zona del Valle del Cauca.