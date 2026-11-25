Ampliarán planta de ensamblaje de motos en el Valle ante el crecimiento del mercado nacional

Ante el crecimiento del mercado de motocicletas en Colombia, que cerraría el 2026 con cerca de 1,4 millones de unidades comercializadas, la organización Fanalca adelanta un plan de expansión de su planta de ensamblaje de motocicletas Honda, ubicada en Yumbo, Valle del Cauca.

La ampliación permitirá incrementar en un 66,7 % la producción mensual, pasando de 15 mil a 25 mil, según confirmó Joaquín Lozada, presidente ejecutivo de la organización Fanalca, en diálogo con Caracol Radio.

“Nosotros hoy en día estamos produciendo aproximadamente 15 mil motos mensuales. Con el plan de expansión que estamos haciendo de la planta aquí en Cali, en Yumbo, vamos a llegar más o menos a 25 mil unidades mensuales”, señaló Lozada.

Por su parte, Nicolás Rendón Escobar, vicepresidente de Honda Motos, indicó que la compañía también adelanta planes de expansión de su red de puntos de venta y talleres de servicio en el país.

La compañía proyecta alcanzar cerca de 400 puntos a nivel nacional, de los cuales entre el 10 % y el 12 % estarían ubicados en el Valle del Cauca, departamento donde actualmente cuenta con cerca de 40 establecimientos.

El anuncio se conoció durante la entrega de 400 dispositivos tecnológicos, correspondientes a 300 tabletas y 100 computadores, donados por Honda y Fanalca a la IE Técnico Industrial Pedro Antonio Molina, norte de Cali, de más de mil dispositivos en total, que beneficiarán a más de 11 mil estudiantes de instituciones educativas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Los otros 905 dispositivos serán entregados en Buenaventura y otros municipios del Valle del Cauca.