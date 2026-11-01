Masiva caravana de motociclistas marcó la noche de Halloween en Cali

Entre las infracciones más recurrentes estuvieron la circulación con placas tapadas, el SOAT y la revisión técnico-mecánica vencidos y conducir sin licencia. Foto: Secretaría de Movilidad.

Cali

Una masiva caravana de motociclistas recorrió las calles de Cali durante la noche de Halloween y se convirtió en uno de los principales retos para las autoridades de movilidad.

Aunque la jornada transcurrió sin mayores contratiempos en centros comerciales y barrios, la concentración de motociclistas obligó a reforzar los controles en diferentes sectores de la ciudad.

De acuerdo con el balance de la Secretaría de Movilidad, durante los operativos realizados entre la noche del 31 de octubre y la madrugada del primero de noviembre fueron impuestos más de 3.000 comparendos por infringir las normas de tránsito y se inmovilizaron más de 350 vehículos.

“Desde la Secretaría de Movilidad realizamos este tipo de ejercicios para ejercer seguridad vial. Estos puestos de control que se vieron por toda la ciudad fueron desarrollados en conjunto con la Policía Nacional y más de 600 agentes de tránsito en vía, todo para la seguridad de los caleños y los visitantes”, indicó Sergio Moncayo, secretario de Movilidad de Cali.

Entre las infracciones más recurrentes identificadas durante los controles estuvieron la circulación con placas tapadas, el SOAT y la revisión técnico-mecánica vencidos, conducir sin licencia y no portar los elementos de seguridad, como el casco reglamentario.