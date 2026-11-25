Cali reunirá 85 emprendimientos en el Zoológico para impulsar la reactivación económica
Este jueves 26 de noviembre, el Zoológico de Cali será escenario de la sexta edición del Showroom, una iniciativa de la Fundación WWB Colombia que reunirá a 85 emprendimientos del Valle del Cauca.
Cali, Valle del Cauca
La jornada se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, con entrada gratuita, y contará con muestras comerciales, gastronómicas, espacios de formación y conexiones empresariales.
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El encuentro busca generar oportunidades de comercialización y vincular a pequeños negocios con empresas interesadas en adquirir sus productos y servicios.
Según la Fundación WWB Colombia, entre 2021 y lo corrido de 2026, su estrategia de conexiones comerciales ha generado más de 2.140 millones de pesos en ventas, mediante 1.335 conexiones entre emprendimientos y compradores.
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La actividad también ofrecerá una tarifa especial de 22.000 pesos para quienes deseen ingresar al Zoológico y recorrer sus instalaciones.