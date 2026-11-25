Cali, Valle del Cauca

La jornada se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, con entrada gratuita, y contará con muestras comerciales, gastronómicas, espacios de formación y conexiones empresariales.

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El encuentro busca generar oportunidades de comercialización y vincular a pequeños negocios con empresas interesadas en adquirir sus productos y servicios.

Según la Fundación WWB Colombia, entre 2021 y lo corrido de 2026, su estrategia de conexiones comerciales ha generado más de 2.140 millones de pesos en ventas, mediante 1.335 conexiones entre emprendimientos y compradores.

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La actividad también ofrecerá una tarifa especial de 22.000 pesos para quienes deseen ingresar al Zoológico y recorrer sus instalaciones.