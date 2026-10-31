Las claves para entender las elecciones de Estados Unidos e Israel

Lo que está en juego con las elecciones de medio término de Estados Unidos, el complejo momento político que atraviesa Donald Trump y las proyecciones que apuntan a un buen resultado para los demócratas en la Cámara y el Senado fueron los temas de esta noche en Hora 20. Además, los panelistas abordaron las recientes elecciones que se llevaron a cabo en Israel.

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Lo que dijeron los panelistas

Janiel Melamed, docente investigador del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y doctor en Seguridad internacional, sostuvo que los ejes de trabajo estratégicos de Colombia podrían mantenerse independientemente de los resultados de las elecciones. En ese sentido, indicó que se mantendrán los lazos de cooperación en asuntos como la lucha contra las drogas y el terrorismo.

Camilo Granada, analista, politólogo y economista, coincidió en que para Latinoamérica no sentirá la diferencia aun cuando los demócratas tomen el control de la Cámara y el Senado, pues consideró que la relación con Estados Unidos seguirá mediada por el presidente Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio.

“La ventaja que tiene hoy el Partido Demócrata en la Cámara de Representantes es suficiente para estar confiados en que habrá un cambio de mayorías.Independientemente de si logran ganar ambas cámaras, el panorama político de EE.UU. va a cambiar muchísimo”, concluyó Granada.

Luis Doncel, periodista y corresponsal de El País en Nueva York, comentó que los republicanos enfrentan un difícil panorama de cara a estas elecciones de medio término y señaló que algunos candidatos que tienen la bendición de Trump no están favoreciendo la causa republicana.

“Michigan y Texas son la clave. Hay dos figuras emergentes, Abdul El-Sayed y James Talarico. Si los demócratas ganan los dos escaños al Senado en estos Estados, será una señal muy fuerte de nuevos tiempos y de un nuevo liderazgo dentro del partido”, explicó Doncel.

Javier Garay, profesor de la Universidad Externado de Colombia y experto en asuntos de Estados Unidos, señaló que si bien es común que haya cambios políticos en las elecciones de medio término, en esta ocasión la derrota de los republicanos podría ser más grave.

“No he visto mucho en los análisis, el tipo de cambio que podría darse si los demócratas ganan la mayoría. Hablamos del Partido Demócrata como si fuera una organización unitaria, pero hay sectores que representan al establishment y tienen prácticas políticas diferentes a las de quienes se denominan socialistas demócratas.Otro de los principales ejes de las campañas es el económico y la inflación, este tema le está costando al Gobierno de Trump”, apuntó Garay.

Henrique Cymerman, periodista experto en Medio Oriente y asuntos internacionales,consideró que las recientes elecciones de Israel fueron muy “dramáticas” debido a la diversidad de los electores. Entre otras cosas, sostuvo que Netanyahu no podrá seguir gobernando con sus antiguos aliados y ahora su rival, Gadi Eisenkot tiene la posibilidad de formar una coalición con los partidos árabes, que ganaron un espacio importante en el parlamento.

Adicionalmente, comentó que todas las partes quieren evitar que haya unas nuevas elecciones debido al desgaste que supone.