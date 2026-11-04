¿Qué es el ‘gerrymandering’ y cómo influiría en resultados de ‘midterms’ de EE.UU.? Hablan analistas

Este 3 de noviembre Estados Unidos vive otra jornada electoral con el desarrollo de las elecciones intermedias, también conocidas como las ‘midterms’, en donde los ciudadanos norteamericanos escogerán a sus representantes en el Congreso, es decir, en la Cámara de Representantes y en el Senado.

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Ahora, aunque la lupa está puesta sobre la favorabilidad o desfavorabilidad que tendría el Gobierno Trump tras los resultados, y el cruce entre demócratas y republicanos, hay otro aspecto que se ha convertido en un asunto central: el ‘gerrymandering’.

En Caracol Radio, por este motivo, diversos analistas conversaron sobre el tema en el marco del especial electoral de Estados Unidos realizado en Hora 20.

¿Qué es el ‘gerrymandering’?

Cristian Rojas, experto en el proceso electoral de los Estados Unidos, explicó en estos micrófonos que el gerrymandering “es la posibilidad que tienen los estados de redistribuir sus distritos electorales y hacerlo, incluso, con objetivos políticos para favorecer al partido que tiene la mayoría en el congreso estatal y eso ha ocurrido en Estados Unidos muchas veces”.

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Así, agregó: “La Corte Suprema considera que es una posibilidad para un observador externo, esto puede parecer escandaloso, pero se puede hacer”.

Los ejemplos: Texas y California

En esa línea, Rojas ejemplificó poniendo sobre la mesa algunos casos.

“Lo han hecho los republicanos ahora en Texas, y es cambiar algunos distritos para que haya más representantes del partido republicano, porque, recordemos que la gente vota, según los distritos electorales, que no son los mismos como en Colombia, por ejemplo Bogotá, que es un una ciudad, un departamento como Atlántico, sino que es distinto como se distribuye electoralmente, no es la misma distribución política”, dijo.

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Y complementó: “Eso puede cambiar, y se puede cambiar para favorecer al partido. En respuesta a lo de Texas, lo han hecho ahora los demócratas en California, desde el año pasado, con la aprobación de la de la proposición cincuenta, el gobernador Gavin Newsom, muy de frente, además, dijo, ‘vamos aquí a también hacer cambios’, y eliminaron, básicamente, cinco distritos en los que ganaban los republicanos”.

Escuche la intervención completa a continuación:

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