Reelección de Lula da Silva en Brasil y llegada de Machado a Venezuela

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Bogotá

Esta noche los panelistas de Hora 20 analizaron las claves de la segunda vuelta presidencial que dio como ganador a Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, el impacto de esta elección en Latinoamérica y la reacción de distintos líderes de la región, incluido el presidente colombiano Abelardo de la Espriella. Además, abordaron el regreso de María Corina Machado a Venezuela y lo que significa para el retorno a la democracia en ese país.

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Lo que dijeron los panelistas

Sandra Borda, politóloga, internacionalista, profesora e investigadora en la Universidad de los Andes, aseguró que “son tres los sectores que le entregaron la victoria a Lula: las mujeres, los jóvenes y los votantes en Río y Sao Paulo. Creo que la explicación de lo que pasó con las mujeres tiene que ver con la agenda de la ultraderecha”.

Además, indicó que una parte del voto religioso lo consiguió Lula en los grandes centros urbanos. “Además, hubo una reducción sustancial en el voto en blanco y en el voto nulo, y un aumento en la participación”, agregó Borda.

Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y profesor universitario, advirtió que “la derecha en América Latina se había apropiado de la estrategia digital, sin embargo, en esta ocasión, Lula logró contrarrestarla y dinamizar la participación ciudadana, convirtiendo a los ciudadanos en actores replicadores de los mensajes políticos”.

Frente a Venezuela, comentó que es como si la llegada de María Corina Machado hubiera sorprendido al gobierno de Donald Trump. “Venían diciendo desde hace semanas que Maria Corina no iba a regresar y ella jugó bien sus cartas”, puntualizó.

Jorge Mantilla, politólogo, profesional en Relaciones Internacionales y doctor en criminología, consideró que “la seguridad ha sido un tema crítico para la izquierda en América Latina. Lula da Silva entró a disputar este campo y lo hizo con una política sin titubeos, basada en el poder del Estado”.

Además, sostuvo que fortaleció el sistema penitenciario de Brasil.

Julieta Heduvan, internacionalista y magíster en Estudios Latinoamericanos, dijo que “en términos generales, se destaca la superación de las tendencias tanto a nivel interno como regional. Lula logró revertir el resultado de la primera vuelta y obtener la victoria en la segunda”.

Además, agregó que “a nivel regional, su triunfo rompió con la tendencia de las últimas 25 elecciones presidenciales. De esas votaciones, 21 habían sido ganadas por la oposición”.