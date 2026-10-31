Gobernadora del Magdalena respalda proyecto de agua para Santa Marta

Santa Marta

La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, expresó su respaldo al anuncio del presidente Abelardo de la Espriella sobre el proyecto para garantizar el suministro de agua potable a Santa Marta y manifestó su expectativa de que esta iniciativa también extienda sus beneficios a otros municipios del departamento que también han padecido problemas en la prestación del servicio.

“Agradecidos con que se piense no solamente en el distrito de Santa Marta, sino también en los municipios de Sitionuevo, Puebloviejo, Ciénaga y pues ya claramente llegando al distrito de Santa Marta con una solución definitiva de la prestación adecuada del servicio del agua”, dijo la gobernadora Margarita Guerra, en diálogo con Caracol Radio.

Uno de los puntos que resaltó fue la situación de Tasajera y Puebloviejo, donde las deficiencias en el suministro han provocado inconformidad social y bloqueos en la vía que comunica con Barranquilla según explicó, una solución estructural al problema del agua contribuiría a reducir las protestas y, sobre todo, a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

“Él dijo algo muy interesante que yo fui la primera en aplaudírselo, y es cuando dijo: ‘Es que aquí lo que hay es un negocio de carrotanque, eso es una realidad’”, expresó Guerra.

La mandataria comparó esta problemática con situaciones que, según indicó, ha encontrado durante su gestión al frente del Gobierno departamental y que ha denunciado cuando no están acordes con la conservación de los recursos y el bienestar de los magdalenenses.

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“El Presidente dijo algo muy interesante que yo fui la primera en aplaudírselo y es cuando él dijo, “Es que aquí lo que hay es un negocio de carro tanque, eso es una realidad.”, yo aplaudo muchísimo que se denuncien porque yo también denuncio las cosas que he encontrado dentro del gobierno departamental que no están acorde a conservar los recursos y de verdad a optimizar o por fin dignificarle la vida a los mandalenenses", puntualizó.