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31 oct 2026 Actualizado 04:21

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“Estamos en la misma página Presidente” Alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo.

Destacó la importancia de la articulación institucional.

Estamos en la misma página, Presidente: Alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo/ Alcaldía de Santa Marta.

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Estamos en la misma página, Presidente: Alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo/ Alcaldía de Santa Marta.
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Tras el anuncio del presidente Abelardo de la Espriella sobre las acciones del Gobierno Nacional para buscar una solución a la problemática del agua en Santa Marta, la administración distrital destacó la importancia de la articulación institucional y aseguró que viene adelantando inversiones y proyectos para atender una de las necesidades históricas de la ciudad.

A través de su cuenta en X, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, celebró que el presidente reconozca el trabajo que se ha venido desarrollando en materia de agua potable y saneamiento básico.

“La voluntad política la hemos tenido desde el primer día de la administración y, por eso, hemos avanzado con la gestión de recursos para la reconstrucción de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR Norte)”, dijo el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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