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23 oct 2026 Actualizado 16:03

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Gobernadora del Magdalena se distancia de Fuerza Ciudadana

Anuncia que apuesta al diálogo con el Gobierno Nacional.

Gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra/ Gobernación del Magdalena.

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La relación de la gobernadora Margarita Guerra con el Gobierno Nacional refleja una nueva dinámica política en el Magdalena, aunque llegó al cargo con el respaldo de Fuerza Ciudadana, la mandataria sostiene que tiene una visión propia sobre cómo gobernar el departamento.

Anuncia el fortalecimiento de las relaciones con el Gobierno Nacional, diputados de la Asamblea Departamental y alcaldes de diferentes subregiones.

“Aunque llegué a la Gobernación respaldada por Fuerza Ciudadana, tengo mi propia visión sobre cómo debemos gobernar el Magdalena. Mi administración ha decidido construir relaciones institucionales basadas en el diálogo, la cooperación y el respeto por las diferencias, dejando atrás las confrontaciones políticas que durante años marcaron al departamento”, expresó la mandataria.

La cooperación con el Gobierno Nacional también se extiende a proyectos estratégicos de conectividad. Entre ellos se encuentran las gestiones para fortalecer los aeropuertos de Plato y El Banco, con el propósito de avanzar en la conexión aérea del centro y sur del Magdalena con Bogotá mediante vuelos de Satena.

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La iniciativa contempla actuaciones de la Gobernación para mejorar las vías de acceso y el acompañamiento del Gobierno Nacional en las intervenciones necesarias para fortalecer la infraestructura aeroportuaria.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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