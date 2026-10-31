Agua para Santa Marta vendría del río Magdalena: De la Espriella anuncia alianza con Triple A

De la Espriella anunció que el agua para Santa Marta vendría del río Magdalena. Foto: MinVivienda

El presidente Abelardo De la Espriella presentó en Santa Marta los tres frentes de trabajo que conforman la estrategia ‘Milagro del Agua’, con la que su Gobierno busca enfrentar la crisis de abastecimiento que afecta a la ciudad. El anuncio principal fue que el proyecto para garantizar el suministro contempla traer agua desde el río Magdalena.

“Ya sabemos cuál va a ser la fuente: no son los riachuelos, es el río Magdalena” afirmó el mandatario durante el evento, en el que explicó que la propuesta también incluye recuperar las pérdidas en las redes y establecer un nuevo modelo de administración del servicio.

Recuperación de pérdidas con apoyo de Ecopetrol

El primer componente es un plan maestro para recuperar el agua que se pierde durante su distribución. De la Espriella anunció que Ecopetrol participaría en esta iniciativa mediante el aporte de recursos y destacó el papel de su presidente, Joaquín Gutiérrez, a quien llamó el «padrino samario» del proyecto.

“Estamos hablando de un plan maestro de recuperación de pérdidas. Eso lo vamos a manejar con Ecopetrol. Ecopetrol va a poner unos recursos para ayudarnos en eso”, expresó.

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, explicó que la meta es reducir las pérdidas estimadas del sistema, que actualmente rondarían el 60 %, hasta llegar al 20 %. También señaló que antes de finalizar diciembre deberían estar comprometidos los recursos para la nueva estructuración del plan maestro de acueducto y alcantarillado.

Empresa regional con participación de Santa Marta

El segundo frente contempla estructurar una empresa regional de aguas para el Caribe, con participación de Santa Marta y el acompañamiento de Triple A de Barranquilla, que aportaría su experiencia en la prestación del servicio.

“Vamos a hacer una alianza regional por el agua en la que va a intervenir también Triple A, con toda su experiencia. Es una empresa que lo ha hecho bien y ha sido exitosa”, manifestó De la Espriella.

El presidente también cuestionó la gestión de Essmar y advirtió que no basta con conseguir una nueva fuente de abastecimiento si el servicio continúa bajo un modelo de administración que, según sus palabras, no ha dado resultados.

“No lo han hecho bien desde hace muchos años. Entonces hay que buscar otra empresa que administre bien eso. Eso es un desastre, no nos vamos a decir mentiras entre nosotros una verdadera vergüenza”.

Agua para el Futuro: el río Magdalena sería la fuente

El tercer componente, denominado ‘Agua para el Futuro’, contempla traer el recurso desde el río Magdalena. De la Espriella explicó que la propuesta incluye instalar la tubería por la carretera y no a través del mar, alternativa que consideró más costosa.

El mandatario durante su intervención aseguró que la fuente será el río Magdalena. También señaló que la decisión sobre el trazado busca evitar gastos innecesarios: «Esa vaina vale mucha plata, vamos a tirarla por la carretera».

Gobierno proyecta inversiones

Sobre los costos, el ministro Jaime Andrés Beltrán indicó que el plan maestro de acueducto y alcantarillado tendría un valor aproximado de $1,8 billones, mientras que el proyecto para traer agua del río Magdalena requeriría cerca de $1,5 billones.

Según explicó, se trata de una inversión proyectada para los próximos cuatro años y el Gobierno buscará financiación y apoyo de Ecopetrol, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF.

La estrategia se conoce después de que De la Espriella descartara las plantas desalinizadoras contempladas anteriormente para Santa Marta. Ahora quedan por conocerse los detalles técnicos de la captación en el río Magdalena, el trazado de la tubería, el esquema de financiación y las condiciones bajo las cuales funcionaría la eventual empresa regional de aguas