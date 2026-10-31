Capturados dos presuntos integrantes de ‘Los Pachencas’ en Minca

Magdalena

Dos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, conocidas como ‘Los Pachencas’, fueron capturados en flagrancia en Minca, zona rural de Santa Marta, cuando presuntamente se dedicaban a intimidar a comerciantes y exigirles pagos ilegales.

Los detenidos fueron identificados como Israel David Solís Reyes, alias ‘David’, y Willinton Lafaurie Vargas, señalados de cobrar las denominadas ‘vacunas’ a propietarios de hostales y restaurantes de este importante destino turístico, utilizando presuntamente su vinculación con esta estructura criminal para intimidar a sus víctimas.

La operación se desarrolló en plena vía pública, frente a la iglesia de Minca, mediante un trabajo articulado entre el Gaula Militar Magdalena y el Grupo de Investigación de Delitos contra las Organizaciones Criminales (GICOC) del CTI de la Fiscalía.

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Durante el procedimiento fueron incautadas dos motocicletas y dinero en efectivo que, según las autoridades, correspondería al producto de las actividades extorsivas.