Este lunes 23 de noviembre, numerosos barrios de Santa Marta estarán sin servicio de energía eléctrica debido a trabajos técnicos que realizará Air-e Intervenida en la subestación Libertador.

Las labores se desarrollarán entre las 4:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, por lo que será necesario suspender el suministro eléctrico en amplios sectores de la ciudad.

Entre los barrios afectados se encuentran El Jardín, Porvenir, Nuevo Jardín, Libertador, 13 de Junio, 7 de Agosto, Villa Jardín, Riascos, San Francisco, Santa Ana y sectores cercanos al Cerro de las Tres Cruces.

La interrupción también cobijará a Pescaíto, San Jorge, Los Almendros, San Fernando, Alfonso López, Olivo, Nacho Vives, 20 de Julio y Bethania.

Otros sectores que estarán sin energía

La suspensión se extenderá a Nueva Galicia, La Florida, Mamatoco, La Bolivariana, Portales de la Avenida, Canarias, Sierra Adentro, Miracampestre, Montpellier, Líbano 2000, Altos del Líbano, Tejares del Libertador, Nuevo Tejares del Libertador, Terranova, Andrea Carolina, Filadelfia, Ciudad del Sol, Los Pinos, La Concepción, Villa Betel, Santa Cruz, Nuevo Horizonte y Brisas de la Sierra.

También estarán afectados Bastidas, 17 de Diciembre, Altos de las Delicias, Luis R. Calvo, Divino Niño, Juan XXIII, Chimila, Los Fundadores, Villa Concha, Altos de Bahía Concha, Santa Mónica, Goenaga, Manguito, Pradito, San José y Miraflores.

La interrupción alcanzará además importantes corredores viales y establecimientos, entre ellos la Troncal del Caribe, la avenida del Libertador, la vía Alterna al Puerto, la Zona Franca Las Américas, el Terminal de Transporte, las universidades Cooperativa y Sergio Arboleda, el estadio Eduardo Santos y varias instituciones educativas.

En Taganga, la suspensión también afectará establecimientos turísticos, Playa Grande, Dumaruka, El Hornito, las cabañas La María, el Centro de Desarrollo Pesquero y Agrícola y sectores residenciales y comerciales del corregimiento.

Otros trabajos en Santa Marta y Puebloviejo

Adicionalmente, Air-e anunció adecuaciones de redes en el barrio La Bolivariana, específicamente en la carrera 53 con manzana 17 y en el sector de la manzana 21, entre las 7:50 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

En Puebloviejo, Magdalena, se realizarán trabajos en la calle 8 con carrera 11, sector Kennedy, entre las 8:35 de la mañana y las 4:30 de la tarde.

Por otra parte, ISA Energía adelantará labores técnicas entre las 8:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde, que requerirán la suspensión del servicio en los centros comerciales Buenavista y Ocean Mall, así como en Homecenter.