El comerciante Rafael Uribe fue atacado a disparo cuando se encontraba en su negocio. Foto: Cortesía

La Alcaldía de Santa Marta anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos para quienes suministren información que permita identificar y capturar a los responsables del asesinato del comerciante Rafael Uribe, ocurrido el viernes 20 de noviembre en el corregimiento de Minca.

El alcalde Carlos Pinedo rechazó el crimen y pidió a las autoridades acelerar las investigaciones para esclarecer lo sucedido y llevar a los responsables ante la justicia.

Uribe fue atacado con arma de fuego por hombres que llegaron en motocicleta hasta su establecimiento comercial. El comerciante murió en el lugar, mientras los agresores escaparon.

Tras el homicidio, la administración distrital informó que, a través de la Secretaría de Seguridad (e), Sarita Vives, trabaja de manera articulada con la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación para avanzar en las investigaciones.

La Alcaldía hizo un llamado a los ciudadanos para que suministren información veraz y oportuna que contribuya al esclarecimiento del crimen. Los datos que permitan la identificación y captura de los responsables podrán dar lugar al pago de la recompensa anunciada.