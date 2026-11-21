La Dimar alertó sobre el aumento de la marea en el litoral Caribe hasta el 29 de noviembre. Foto del Archivo

La Dirección General Marítima (Dimar) advirtió sobre condiciones de marea alta en el litoral Caribe colombiano entre el 22 y el 29 de noviembre de 2026. En Santa Marta, se estima que el nivel del mar alcance hasta 76 centímetros durante los días de mayor incidencia.

De acuerdo con los pronósticos del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), el periodo de mayor incidencia será entre el lunes 23 y el jueves 26 de noviembre. Para la capital del Magdalena, la pleamar se espera entre las 2:50 p. m. y las 4:30 p. m.

El capitán del puerto de Santa Marta, Julio Monroy, explicó que este comportamiento está relacionado con la fase de luna llena y la alineación de la Luna, la Tierra y el Sol, condiciones que generan mareas de mayor amplitud.

No es mar de leva ni representa un riesgo para la navegación

Monroy aclaró que el pronóstico no corresponde a un fenómeno de mar de leva ni a un incremento del oleaje que comprometa las actividades marítimas.

“No estamos anunciando mar de leva o algún fenómeno adverso que pueda comprometer la navegación, sino que el nivel del agua llegará más alto a la zona costera”, precisó el capitán.

La Dimar señaló que, en sectores costeros de baja altura, podrían presentarse desbordamientos del mar debido al aumento del nivel del agua. Por ello, recomendó a las comunidades, habitantes y turistas mantener precaución y consultar los pronósticos meteomarinos disponibles en el Sistema Integrado de Pronósticos para la Seguridad Integral Marítima (SIPSEM).

La entidad continuará monitoreando las condiciones del litoral Caribe e informará sobre cualquier cambio.