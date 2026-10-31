Posible vela encendida como origen del incendio que dejó tres muertos en Santa Marta: Bomberos

Santa Marta

Luego de la ocurrido en el sector de Brisas del Nevado, en el barrio Santa Cruz, donde murieron dos menores de edad y una adulta por un incendio al interior de su vivienda; el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santa Marta, Ricardo Chahín habló en Caracol Radio de lo ocurrido.

De acuerdo con el reporte entregado por el capitán Ricardo Chain, comandante del Cuerpo de Bomberos de Santa Marta, la institución recibió una llamada de emergencia que alertaba sobre las llamas en una vivienda. De inmediato fueron despachados dos vehículos desde diferentes estaciones para atender la situación.

Al llegar al lugar, los organismos de socorro encontraron el incendio activo y desplegaron las maniobras de extinción y liquidación. Durante la emergencia lograron evacuar a varias personas que fueron trasladadas a clínicas de la ciudad para recibir atención médica.

“Se despachan dos móviles de los diferentes puntos que se encuentran y al llegar al sitio, efectivamente el incendio estructural sí existía, se trabajó rápidamente y se sacaron unas personas que fueron trasladadas posteriormente a unas clínicas de la ciudad.

Lamentablemente dos fallecen, menores de edad, una señora de de edad también fallece en la misma vivienda, que fue el único cuerpo que queda en la casa, otras tres se las llevaron a clínicas cercanas con un estado de salud crítico, esperando que que evolucionen positivamente", dijo el capitán Ricardo Chain, comandante del Cuerpo de Bomberos de Santa Marta.

Frente al origen del incendio, el capitán Chain explicó que, de manera preliminar, la comunidad mencionó la posibilidad de que una vela o veladora encendida hubiera ocasionado la conflagración. Según esta hipótesis, las llamas pudieron alcanzar elementos como cortinas o manteles y propagarse rápidamente por la vivienda.

No obstante, aclaró que esta versión no ha sido confirmada y que las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes. El caso y los elementos recopilados fueron puestos en conocimiento de la Policía para establecer qué provocó el incendio.

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Finalmente, hace un llamado a la prudencia y a reforzar las medidas de seguridad al interior de las viviendas, a no dejar a los menores solos en casa, especialmente ahora que se aproxima la época navideña.