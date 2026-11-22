Personas intentaron reanimar al taxista mientras esperaban la llegada de una ambulancia en Santa Marta. Foto: Captura de video

Un hombre identificado como Álvaro Rodríguez falleció este domingo 22 de noviembre en Santa Marta, luego de sufrir una emergencia médica en inmediaciones de la entrada a San Pedro Alejandrino. Según el testimonio de quien grabó la escena, se trataría del propietario de un taxi.

En el video se observa a varias personas intentando reanimarlo mientras el denunciante reclama que, pese a solicitar asistencia, ninguna ambulancia había llegado al lugar. “Desde hace 10 minutos tratando de reanimar a un señor aquí y no llega una ambulancia”, manifestó.

El ciudadano también cuestionó la respuesta del servicio de emergencias: “Si fuera un accidente de tránsito ya estuvieran cuatro aquí peleándose”, expresó mientras registraba los momentos de angustia.

Alcaldía de Santa Marta investiga la atención de la emergencia

Tras lo ocurrido, el alcalde Carlos Pinedo anunció una investigación a través de las autoridades de Salud Distrital para establecer qué pasó, verificar los tiempos de respuesta y determinar por qué no se produjo la llegada oportuna de una ambulancia.

“La vida no puede esperar, cada minuto cuenta”, expresó el mandatario. La Secretaría de Salud solicitará los registros al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) y a los prestadores del servicio de transporte asistencial para establecer si hubo fallas u omisiones.

La Alcaldía aseguró que los resultados de las verificaciones serán comunicados a la ciudadanía y que, de encontrarse irregularidades, se procederá conforme a las competencias legales.