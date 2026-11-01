Condenadas a 25 años dos personas involucradas en el asesinato de Alessandro Coatti en Santa Marta

Santa Marta

La utilización de espacios digitales de encuentro de la comunidad LGBTIQ+ para captar víctimas y someterlas a hechos de violencia fue uno de los elementos identificados por la Fiscalía General de la Nación en la investigación por el homicidio del biólogo italiano Alessandro Coatti, ocurrido en Santa Marta (Magdalena).

Por estos hechos, dos de los implicados fueron condenados a 25 años de prisión, luego de aceptar su responsabilidad penal mediante preacuerdo. Se trata de Uber Etilio Torres García y José Alfredo Díazgranados Sotelo, quienes fueron declarados responsables de los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, y ocultamiento, alteración y/o destrucción de elemento material probatorio.

Un juez de conocimiento de Santa Marta avaló la negociación judicial e impuso, además, multa en salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años.

Como parte de la sanción, el juez dispuso que los condenados ofrecieran disculpas a los familiares de la víctima y realizaran una manifestación de no repetición, a título de reparación simbólica.

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El acto se cumplió al término de la audiencia. Con estas dos decisiones, son siete las personas condenadas en el homicidio de Alessandro Coatti.