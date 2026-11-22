Las autoridades de Santa Marta realizaron un recorrido nocturno por diferentes sectores de la ciudad para reforzar la presencia institucional y enviar un mensaje de seguridad a residentes y turistas de cara a la temporada de fin de año.

La jornada se llevó a cabo durante la noche del sábado 21 de noviembre, con la participación de las secretarías distritales de Seguridad y Movilidad y unidades de la Policía Nacional.

El recorrido estuvo encabezado por la secretaria de Seguridad, Sarita Vives, junto al teniente coronel Carlos Cárdenas y el mayor Jeanpierre Ospina, además de otros funcionarios y comandantes de la institución policial.

De acuerdo con la administración distrital, la actividad tuvo como propósito fortalecer la percepción de seguridad en zonas de alta afluencia de personas, comercio y visitantes, especialmente ante el incremento de la actividad turística que se espera durante las próximas semanas.

Durante la jornada, las autoridades buscaron transmitir un mensaje de tranquilidad a quienes viven en la ciudad y a los viajeros que tienen previsto escoger a Santa Marta como destino para sus vacaciones de fin de año.

La secretaria de Seguridad, Sarita Vives, señaló que las condiciones de tranquilidad y confianza son fundamentales para el turismo, el comercio y la generación de empleo.

Por su parte, el teniente coronel Carlos Cárdenas manifestó que la Policía mantendrá su compromiso con la protección de residentes y visitantes durante esta temporada.