Caravana de seguridad recorrió Santa Marta para garantizar tranquilidad en temporada turística
La jornada contó con la participación de la Policía y funcionarios distritales, en un recorrido por sectores de alta afluencia ante el inicio de la temporada turística de fin de año.
Las autoridades de Santa Marta realizaron un recorrido nocturno por diferentes sectores de la ciudad para reforzar la presencia institucional y enviar un mensaje de seguridad a residentes y turistas de cara a la temporada de fin de año.
La jornada se llevó a cabo durante la noche del sábado 21 de noviembre, con la participación de las secretarías distritales de Seguridad y Movilidad y unidades de la Policía Nacional.
El recorrido estuvo encabezado por la secretaria de Seguridad, Sarita Vives, junto al teniente coronel Carlos Cárdenas y el mayor Jeanpierre Ospina, además de otros funcionarios y comandantes de la institución policial.
De acuerdo con la administración distrital, la actividad tuvo como propósito fortalecer la percepción de seguridad en zonas de alta afluencia de personas, comercio y visitantes, especialmente ante el incremento de la actividad turística que se espera durante las próximas semanas.
Durante la jornada, las autoridades buscaron transmitir un mensaje de tranquilidad a quienes viven en la ciudad y a los viajeros que tienen previsto escoger a Santa Marta como destino para sus vacaciones de fin de año.
La secretaria de Seguridad, Sarita Vives, señaló que las condiciones de tranquilidad y confianza son fundamentales para el turismo, el comercio y la generación de empleo.
Por su parte, el teniente coronel Carlos Cárdenas manifestó que la Policía mantendrá su compromiso con la protección de residentes y visitantes durante esta temporada.