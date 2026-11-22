Policía captura a 10 presuntos integrantes de las ACSN y el Clan del Golfo en el Magdalena. Foto: DEMAG

Una ofensiva de la Policía contra estructuras criminales dejó diez personas capturadas en cinco municipios del Magdalena. Los procedimientos se realizaron en El Banco, Plato, Zona Bananera, El Difícil y Pueblonuevo, donde las autoridades incautaron nueve armas de fuego, 66 cartuchos de diferentes calibres y seis millones de pesos en efectivo.

De acuerdo con el reporte de la Policía, los diez detenidos fueron sorprendidos en flagrancia y deberán responder por el delito de fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego. Según las investigaciones preliminares, serían presuntos dinamizadores de homicidios, hurtos y extorsiones, y estarían vinculados a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y al Clan del Golfo.

La información fue respaldada por la gobernadora del Magdalena, quien se pronunció sobre los resultados y aseguró que estas operaciones hacen parte de una estrategia articulada con la Fuerza Pública para enfrentar a las organizaciones criminales y fortalecer el control territorial.

En su pronunciamiento, la mandataria también destacó que el departamento registra una reducción del 24 % en los homicidios frente al mismo periodo del año anterior, cifra que, según indicó, equivale a 124 vidas salvadas.

La Policía atribuyó parte de este comportamiento a las acciones operacionales que se vienen desarrollando en el territorio. Por su parte, la gobernadora aseguró que continuarán fortaleciendo los operativos contra las estructuras que amenazan la seguridad de los municipios del Magdalena.