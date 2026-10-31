Bayern, sin Luis Díaz, empata en el clásico ante Dortmund: resumen del partidazo por Bundesliga

Bayern Múnich y Borussia Dortmund protagonizaron un intenso Der Klassiker que terminó 2-2 este sábado 31 de octubre. El compromiso, disputado en el Allianz Arena este sábado 31 de octubre, enfrentó a los dos equipos que llegaban igualados en puntos y que buscaban quedarse con el liderato de la Bundesliga.

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Laimer Abrió el marcador

El conjunto Bávaro tuvo la iniciativa durante buena parte del encuentro y encontró la ventaja en el primer tiempo gracias a Konrad Laimer, quien marcó al minuto 38´. El Bayern se fue al descanso arriba en el marcador, después de que el VAR anulara previamente un tanto de Jobe Bellingham para el Dortmund.

Ismael Saibari y Serge Gnabry salieron lesionados en la primera mitad y encienden las alarmas en el Múnich y se suman a el colombiano Luis Díaz a la lista de lesionados de la línea ofensiva del plantel.

Kane falló la ventaja

El reciente ganador del Balón de Oro el pasado lunes, falló un penalti al minuto 56´, tanto que daría la ventaja para los locales. El disparo se estrelló en el horizontal.

Después del cobro errado, el delantero guineano Serhou Guirassy aprovechó el bajón del Bayern y consiguió el tanto del empate al minuto 60´, devolviéndole la emoción al partido. Seis minutos después, Dayot Upamecano volvió a darle la ventaja al Bayern, con asistencia de Kane.

Silva salvó el empate

En los minutos finales del encuentro, en un intento de salida de Aleksandar Pavlovic, el conjunto amarillo reaccionó y el portugués Fábio Silva consiguió el empate en el minuto 89´.

Con este empate, Bayern Múnich dejó escapar la oportunidad de tomar distancia en la parte alta de la clasificación, mientras que Borussia Dortmund consiguió sumar en una de las visitas más exigentes del campeonato manteniendo el segundo puesto en la tabla con los mismos puntos.

¿Cuándo regresará Díaz a las canchas?

La ausencia de Luis Díaz también fue protagonista en la previa del clásico. El colombiano no no será parte del plantel del asistente técnico Aaron Danks, debido a que el entrenador principal, Vincent Kompany, no asistió al encuentro por recomendación médica.

El colombiano sufrió una pequeña rotura fibrilar en el isquiotibial izquierdo, sufrida durante el empate 2-2 frente al Arsenal por la Champions League. Aunque el Bayern no estableció un plazo oficial para su regreso, reportes desde Alemania apuntan a que podría permanecer entre cuatro y seis semanas fuera de las canchas. De confirmarse ese tiempo de recuperación, el guajiro también se perdería los próximos compromisos del equipo bávaro y la doble fecha de amistosos de la Selección Colombia ante Chile en noviembre