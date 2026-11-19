Boca y Mineiro arribaron este miércoles a Barranquilla / Getty Images

Faltan pocas horas para que la primera final a partido único de un torneo Conmebol se dispute en suelo colombiano. El Súper Metro, renovado estadio Metropolitano Roberto Meléndez, estará recibiendo la gran final de la Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro y Boca Juniors.

Ambos equipos arribaron a la ciudad en la noche de este miércoles. Las dos delegaciones llegaron al país con los dos colombianos, que cada uno, tiene en su plantel de jugadores.

Nóminas de convocados

Atlético Mineiro, que harás las veces de local en este compromiso, citó 35 jugadores para la gran final de la Copa Sudamericana. Eduardo Domínguez citó todos sus jugadores disponibles, entre ellos los colombianos Kevin Castaño y Mateo Cassierra.

En el plantel de jugadores destacan como principales figuras el delantero Bernard, quien alcanzó a compartir equipo con James Rodríguez en el Everton de Inglaterra, y Fred, de una amplia trayectoria por Europa, militando durante cinco años en el Manchester United.

Por su parte, Rodolfo Arruabarrena, director técnico de Boca Juniors, convocó 33 jugadores para el encuentro en suelo barranquillero, incluidos el portero Álvaro Montero y el extremo Sebastián Villa.

La gran figura Xeneize es el volante Leandro Paredes, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022. También destacan el uruguayo Miguel Merentiel y el ecuatoriano Enner Valencia, goleador histórico de su selección.

Ambos equipos ya están en Barranquilla

Mineiro y Boca llegaron en la noche de este miércoles a Barranquilla, ambos equipos fueron recibidos por aficionados brasileños, argentinos y colombianos, respectivamente, compartiendo brevemente con ellos, a las afueras del hotel de concentración.

Ambos equipos tendrán dos jornadas de entrenamiento previo a la gran final, así como también una rueda de prensa previo al compromiso de este sábado 21 de noviembre, a partir de las 5:30PM.