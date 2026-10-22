Tiempo de recuperación de Luis Díaz sería mayor al previsto: baja estimada y partidos que se pierde

Luis Díaz sufrió una lesión muscular en el partido del Bayern Múnich ante Arsenal por Champions League. El colombiano, según reconoció Vincent Kompany, ya había terminado con una molestia luego del juego ante Leipzig por Bundesliga, por lo que contra el equipo inglés no empezó el encuentro como titular.

Sin embargo, Kompany le dio ingreso al guajiro al minuto 68, cuando el encuentro estaba 2-1. Pero Lucho no pudo terminar el partido porque al minuto 87 sintió una molestia que lo hizo quedarse en el césped y luego salir sustituido.

Tiempo de baja de Luis Díaz sería mayor al previsto inicialmente

Al término del encuentro, Kompany dio un parte de tranquilidad asegurando que no parecía de gravedad la molestia física de Díaz y que podría tratarse solo de una semana de baja. Sin embargo, este jueves salió el parte médico oficial, luego de que le realizaran exámenes especializados.

“Luis Díaz sufrió un desgarro muscular leve en el isquiotibial izquierdo durante el partido de la Liga de Campeones del Bayern de Múnich contra el Arsenal el miércoles por la noche. Así lo confirmaron los exámenes realizados por el cuerpo médico del Bayern. Por lo tanto, el delantero de 29 años estará de baja por el momento”, informó el club.

Sin embargo, volver a ver a Luis Díaz en las canchas tardaría más de una semana, pues el corresponsal de Sky Sports Alemania, Kerry Hau, aseguró: “¡Esto es amargo! El FC Bayern prevé una baja de entre 4 y 6 semanas para Luis Díaz".

Luis Díaz se perdería partidos clave del Bayern

En caso de que su recuperación si esté entre 4 y 6 semanas, Luis Díaz se perdería partidos importantes con el Bayern e incluso con no podría estar con la Selección Colombia en la fecha FIFA de noviembre contra Chile en Cali el 13 de noviembre y el 17 en Santiago de Chile.

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El regreso de Luis Díaz podría estar previsto para el miércoles 25 de noviembre por la Champions League ante el Lille, en caso de ser solo cuatro semanas.