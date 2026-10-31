¡Santa Fe, a pura garra! Triunfo agónico para quedarse con el tercer puesto de Libertadores Femenina

Terminó una nueva edición de Copa Libertadores para Santa Fe y, con ello, la representación de Colombia. El conjunto Cardenal se quedó con el tercer puesto en un partido lleno de goles ante Olimpia de Paraguay, en el que sacaron su jerarquía para lograr el triunfo 4-3.

Santa Fe, del 2-0 al 2-3

Lo empezaron ganando las Leonas. Al minuto 19 Wendis Cabrera hizo una gran jugada individual por el sector izquierdo y llegó a la línea de fondo para luego enviar el centro y conectar con Mariana Zamorano, quien puso el pie para enviarla a guardar.

Al minuto 23 llevó un envío desde la zona defensiva en largo que parecía no iba a tener ninguna destinataria, pero finalmente un leve charco en el gramado del Rodrigo Paz Delgado de Quito le favoreció a Mariana Zamorano. La delantera Cardenal quedó mano a mano y definió ante la salida de la portera Luana Rodríguez.

Olimpia reaccionó a los dos minutos para descontar en el marcador. Acción por la zona derecha con un centro que le terminó quedando a Tania Roso en el borde del área, para luego sacar un remate que se metió colocado contra el palo.

Antes de terminar el primer tiempo el conjunto paraguayo encontró el empate. Nuevamente un ataque por la banda derecha, un centro y el cabezazo de Ana Pereira contra el primer palo.

Cuatro minutos después de iniciado el segundo tiempo, Milagros Ortiz recibió un balón dentro del área, se giró y la mandó a guardar para poner el 2-3 que parecía adverso para Santa Fe.

Triunfo agónico para quedarse con el tercer puesto

Posteriormente, Santa Fe se quedó con una jugadora menos. Al 55 Mariana Zamorano, que había marcado doblete, recibió su primera amarilla, y cuatro minutos después la segunda, para irse expulsada del encuentro.

Al 90+1′ llegó el empate del conjunto Cardenal. Wendis Cabrera elaboró la jugada por la zona izquierda, dejó en la zona central para Isabel Díaz y luego fue Daniela Garavito la que sacó el remate para poner un golazo y el 3-3.

Pero quedaba una más. El triunfo lo selló el conjunto Cardenal al 90+6′ tras el centro de tiro de esquina desde la derecha y la conexión de cabeza de Juana Ortegón, que remató y puso el 4-3 definitivo.

¿Cuándo es la final de la Libertadores Femenina?

La final de la Copa Libertadores Femenina tendrá lugar este mismo sábado desde las 7:00 p.m. entre Corinthians, que va por su séptimo título, y Cruzeiro, que va por su primer galardón en esta competición.