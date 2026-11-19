Tras la última ventana y parón por fecha FIFA en el año, vuelve el fútbol de clubes en Europa. El Bayern Múnich entrará a escena este viernes, cuando reciba al Colonia, por la décima fecha de la Bundesliga.

La principal novedad en el club Bávaro fue el regreso en propiedad del técnico Vincent Kompany, quien encendió las alarmas tras desmayarse en una práctica del equipo. Días después, tras ser hospitalizado y realizarsele los respectivos exámenes médicos, se comprobó que sufrió una meningitis.

Kompany dio buenas noticias sobre Luis Díaz

En su regreso a los trabajos como director técnico del Bayern Múnich, Vincent Kompany atendió a los medios de comunicación, en la rueda de prensa previa al partido de este viernes ante el Colonia (2:30PM). Entre otras cosas, el belga se refirió a la recuperación de Luis Díaz.

Kompany descartó el retorno de Lucho para el partido de esta fecha; no obstante, confía que, tal y como se había estipulado, el guajiro esté disponible para el juego de la próxima semana ante el Lille, por la Liga de Campeones.

“A Lucho le va muy bien. Ha tenido una buena semana. Para mañana aún es un poco justo, pero en los próximos siete días estamos en condiciones de que vuelva a tener minutos”, declaró el belga.

Luis Díaz reaparecería, entonces, en la misma competencia en la que se lesionó, la Liga de Campeones. El pasado 21 de octubre el extremo sufrió una lesión muscular durante el juego de Champions ante el Arsenal, posteriormente se comprobó que había sufrido un desgarro.

Díaz ha disputado 11 partidos a lo largo de la temporada con el Bayern, entre Champions League, Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania, con un saldo de cinco anotaciones y una asistencia.

Kompany y un mensaje de agradecimiento

El director técnico aprovechó la conferencia de prensa para agradecer los mensajes de apoyo recibidos, durante el tiempo que permaneció alejado del club y de sus obligaciones por su recuperación.

“He recibido mucho apoyo. No se debe olvidar cuántas personas quieren que lo hagas bien. Se siente como si quisiera seguir adelante. Todavía es un tema, por supuesto. Pero lo más importante es que siempre miramos el mundo desde una perspectiva. Uno también recibe mucho apoyo”, comentó inicialmente.

Y añadió, refiriéndose a sus colegas: “Además de mi familia, quiero agradecer también a la comunidad de entrenadores. Siempre estamos en competencia, pero casi todos los entrenadores se han puesto en contacto conmigo, incluso si hemos jugado entre nosotros y tal vez también hemos discutido. Eso es algo hermoso”.