Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández se recuperó de una lesión muscular en el soleo de su pierna izquierda que lo hizo perderse seis partidos por todas las competencias del Real Betis. El colombiano tuvo su último compromiso ante el Barcelona y antes anotó en la victoria sobre el Porto por Champions League.

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En la última semana, el risaraldense comenzó trabajos de campo y se fue sumando a los ejercicios grupales. Tanto él como sus compañeros, esperan verlo de regreso en el derbi contra el Sevilla, que tendrá lugar el próximo sábado 21 de noviembre.

Cucho Hernández en diálogo con Betis TV

En conversación con los medios oficiales de su club, Cucho se refirió a lo que fue la recuperación de su lesión. “La verdad se hizo un poco largo porque eso tiene este año, que tenemos muchos partidos, así que antes un mes eran tres partidos y ahora fueron seis, siete partidos que estuve fuera y fue un poco difícil verlo de fuera, pero bueno, siempre estuve ahí apoyando al equipo desde fuera, cuidándome, recuperándome al máximo y bueno, ya esta semana por fin entrenando con el grupo”, dijo.

Asimismo, manifestó que se encuentra disponible para el duelo contra Sevilla, pero la decisión la tomará el técnico, Manuel Pellegrini.

“Yo soy un jugador que siempre influye en eso, en ganas, en ir, en entrenar fuerte, y bueno, cierto que esta semana me han dicho que fuese con calma, pero yo no sé qué decir con calma, así que me he sentido muy bien. Entrenando muy intenso también estos dos días. Esa era la prueba personal de la semana y para el fin de semana lo que el míster decida, pero yo personalmente me siento muy bien”, añadió.

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El derbi contra Sevilla: “Sabemos que sería una victoria muy importante. Es un partido de muchas cosas externas a un partido cualquiera, aunque profesionalmente digas que es un partido más, no lo es. Pero yo creo que personalmente pienso que será un partido más difícil que eh ocasiones anteriores. Se ve un Sevilla más serio, un Sevilla con una idea mucho más clara, con mucha intensidad, es el por qué están ahí también arriba con muy buenos puntos hasta ahora, así que sabemos que va a ser un partido difícil en su campo, pero que tenemos también nuestros nuestras armas, nuestras virtudes para para poder dejarlo adelante”.

La gran temporada que han hecho: “Desde principio de temporada sabíamos que era para disfrutarla. Se ha ido mucho mejor de lo que pensábamos. A mi parecer estamos muy bien en cuanto a puntos, en cuanto a nivel y creo que nos estamos dando cuenta que podemos incluso dar más personalmente y como grupo, como equipo. Así que bueno, se vienen partidos muy bonitos, hay partidos para disfrutar al máximo con responsabilidad, pero sabiendo que hay momentos que tienes que disfrutarlos también y están pasando. Así que es una semana bonita y trataremos de que sea muy positivo”.

Su madurez cuando no puede marcar: “Yo al final sé el jugador que soy, sé lo que puedo aportar con o sin gol. A mí el gol no me quita el sueño porque yo le puedo aportar al equipo muchísimas cosas y siempre le mostraron el campo con o sin pelota. Así que la competencia siempre va a ser sana aquí. Es cierto que todos los jugadores quieren tener números, todos los jugadores quieren hacer goles, todos los jugadores quieren hacer asistencias, pero creo que lo que nos ha llevado a donde estamos es que no importa quién marque, no importa quién asista. Lo importante es ganar los partidos y creo que esa madurez ahora nos está llevando a ganar muchos partidos”.

La temporada del Cucho

Estaba siendo una muy buena temporada del delantero con el Betis hasta su lesión. Marcó en triunfos clave como ante el Porto en Champions y el Villarreal, así como en el empate contra Deportivo La Coruña. Además, cuenta con dos asistencias: frente a Real Sociedad y Osasuna.

Desde su llegada al Betis en febrero de 2025, Cucho ha disputado 65 partidos y ha marcado 23 goles, además de dar 23 asistencias.