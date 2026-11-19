El cantante Stiven Mesa Londoño, mejor conocido como Blessd, y su representante Santiago Jaramillo, conocido como “Dímelo Jara”, son los nuevos propietarios mayoritarios del Deportivo Pereira.

Este miércoles, ambos se reunieron con el anterior máximo accionista, Álvaro López, noticia que fue filtrada por algunos periodistas locales y que luego fue ratificada con un video publicado desde las redes sociales del mismo club.

Grandes cambios en el Deportivo Pereira

Según informó Adrián Magnoli en El Morningol de AS Colombia, se avecinan grandes cambios en el Deportivo Pereira. Por ahora, se le pagaron salarios atrasados a los jugadores del plantel. “Se le pagaron dos meses y medio a los jugadores, todos contentísimos”, comentó Magnoli.

Al respecto, añadió: “Cuidado con esto que les voy a contar. Blessd puso la plata con su representante, los van a ver en la cancha con sus camisetas y sus cadenas, pero los que van a manejar al Deportivo Pereira son gente de mucha sabiduria. El señor Juan Carlos De La Cuesta, una de las insignias de Atlético Nacional, que llevó a Atlético Nacional a lo mejor, junto con un grupo que tiene de dirigentes, que manejaron, van a manejar esto”.

La “bomba”, como él mismo la llamó, fue la siguiente: “Atención a lo que les voy a decir, solo acá lo van a escuchar, el señor Juan Carlos Osorio va a ser el técnico del Deportivo Pereira, el señor Juan Carlos Osorio va a dirigir el proyecto”.

“Los nombres de jugadores que están tirando son una cosa fantástica, por eso se quedaron con plata para organizar todo. Van a agarrar sobrados de rico, Junior va a dejar sobrados de rico muy buenos. Esta es la bomba que les quería tirar y que no quería que me la robe nadie, Juan Carlos Osorio va a ser el líder y técnico del Deportivo Pereira”, añadió al respecto.

Al ser interrogado sí sería el director técnico o director deportivo, comentó Adrián Magnoli: “A mí me dijeron ‘Juan Carlos Osorio va a liderar el proyecto del Deportivo Pereira’, pero no me dijeron si como técnico o director deportivo”.