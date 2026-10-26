🔴 EN VIVO Ceremonia de premiación del Balón de Oro: Todos los ganadores / Global Images Ukraine

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Llego el día! Inició la edición número 70 del Balón de Oro, una de las noches más esperadas del calendario en el mundo del fútbol.

La ceremonia tendrá lugar en el London Palladium de Londres, Inglaterra, y la transmisión comenzará a las 3:00 PM hora de Colombia, equivalente a las 20:00 hora local. Será la primera vez que la capital inglesa reciba la gala, que conmemora los 70 años del premio creado por la revista France Football en 1956.

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