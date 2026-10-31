Daniel Muñoz y Nottingham Forest se hunden: la derrota los deja en zona de descenso. (Photo by Jon Hobley/MI News/NurPhoto via Getty Images) / NurPhoto

Nottingham Forest atraviesa un complicado inicio de temporada en la Premier League. El equipo en el que milita Daniel Muñoz volvió a quedarse sin puntos este sábado, tras caer 2-0 frente al Brentford por la novena jornada del campeonato inglés, un resultado que lo mantiene en puestos de descenso.

El conjunto dirigido por Oliver Glasner no consiguió reaccionar en Londres y sumó una nueva derrota en una campaña en la que los resultados no han acompañado. Con este tropiezo, Forest permanece en la parte baja de la clasificación, con apenas seis puntos en nueve partidos disputados.

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Se complica la permanencia

El partido comenzó a inclinarse a favor de los locales a la media hora de juego. Dango Ouattara llegó hasta el fondo por el costado derecho y envió un centro que el defensor Nikola Milenkovic terminó convirtiendo en propia puerta.

Nottingham Forest intentó buscar la igualdad, pero volvió a mostrar dificultades para concretar sus oportunidades. En el segundo tiempo, Brentford aprovechó los espacios y sentenció el compromiso al minuto 76, cuando Igor Thiago definió tras una acción ofensiva por la derecha.

Problemas para el colombiano

La situación representa un desafío para Daniel Muñoz, quien llegó al Nottingham Forest en busca de continuidad y protagonismo en Inglaterra. El lateral colombiano deberá contribuir a la recuperación de un equipo que necesita sumar cuanto antes para no comprometer todavía más su permanencia en la máxima categoría.

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El panorama también aumenta la presión sobre Glasner, pues Forest acumula resultados adversos y continúa sin encontrar regularidad. La temporada todavía tiene mucho recorrido, pero el margen de error comienza a reducirse para un equipo que necesita conseguir resultados de manera urgente.

Su siguiente encuentro será frente a uno de los grandes de la Premier League: Manchester City, el próximo 7 de noviembre, a las 12:30 p. m. A pesar de que el conjunto ciudadano acumula dos derrotas consecutivas, sigue siendo el favorito para llevarse el compromiso.

Además, el historial reciente favorece al equipo de Enzo Maresca, que solo ha perdido uno de sus últimos nueve partidos frente a Nottingham Forest, con un balance de seis victorias y dos empates.