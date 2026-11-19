Kerwin Vargas marcó un auténtico golazo en la derrota de Athletico Paranaense, en la visita a Flamengo por la fecha 35 del Brasileirao. En pleno estadio Maracaná, el colombiano anotó desde antes de la media cancha para poner a ganar parcialmente a Paranaense, pero no iba a alcanzar.

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En una recuperación de pelota en propio campo, Bruno Zapelli se la dejó a Vargas, quien controló, se acomodó, calculó y sacó un derechazo con precisión que se fue como cámara lenta hasta bañar al arquero argentino Agustín Rossi. Según las estimaciones, anotó desde 63 o 64 metros de distancia.

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El técnico de Paranaense lamentó la derrota de equipo, pero no se guardó nada al momento de referirse al gol que marcó el samario, al punto de pedir el Premio Puskas y estar convencido de que lo ganará.

“En mi opinión, es un gol digno del Puskás. No solo porque fue el gol que Pelé no marcó, sino porque viene desde muy atrás del mediocampo. Tiene una técnica muy difícil, y yo solía golpear bien el balón”, inició diciendo.

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Luego, analizó más a detalle la anotación: “No es un disparo lento; va muy cerca del suelo. Desde el momento en que gana espacio, gana velocidad y desbarata el pase a la espalda del portero. Es un gol mágico, legendario; ya es el gol más bonito del año, de años anteriores, y lo seguirá siendo hasta el final. Para mí, gana (el Puskás). Se lo merece”.

Más reacciones al golazo de Kerwin Vargas

El propio futbolista de 24 años se refirió a su anotación y resaltó que es el mejor gol de su carrera. “Fue un gol precioso, estoy muy contento. Le doy gracias a Dios por permitirme marcarlo en este gran estadio, con toda esta gente aquí. Quiero dedicar este gol a mi familia, a mi hija y a mi amigo que está aquí (...). Es el más bonito (de mi carrera)”, dijo al término del primer tiempo.

Otro de los protagonistas de la anotación fue el arquero argentino Agustín Rossi, quien felicitó a Vargas, pero manifestó que no cree que vuelva a marcar alguno similar.

“Es obvio que es un gol que probablemente el chico no vuelva a marcar... pero tengo que felicitarlo por el gol que anotó”, comentó.

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Entretanto, el jugador de Flamengo, Samuel Lino, se unió al pedido y manifestó que merece ganar el Premio Puskas. “Nos sorprendieron con un gol. ¡Felicitaciones al jugador del Athletico! Fue un golazo. ¡Va a ganar el Premio Puskás!“, mencionó.

Vargas, quien debutó como profesional en el Feirense de Portugal y también tuvo un paso por el Charlotte de la MLS, llegó en julio de 2026 a Paranaense a cambio de casi 6 millones de dólares. Desde entonces, ha marcado 3 goles y ha dado 3 asistencias.