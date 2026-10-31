DT del Pereira sobre la situación del club: “Es difícil que resulte dinero de la noche a la mañana”

A los jugadores del Deportivo Pereira les deben dos meses de salario, mientras que a otros miembros del club ya se completaron los tres meses de deuda. Sin embargo, los futbolistas acordaron disputar el partido ante Jaguares el pasado viernes y lo sacaron adelante con un triunfo 1-0, manteniendo así la racha positiva desde que regresó Alexis Márquez a la dirección técnica.

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En diálogo con El VBar Caracol, Márquez se refirió a esa difícil situación económica que vive el club. Aseguró que entiende a la perfección a sus jugadores y dejó claro que están en el derecho de decidir no jugar en caso de que no se les abonen los pagos.

“Es complejo y más por el tema económico, en una nómina que no es la más costosa del país y cuando llegan esos atrasos, se ven perjudicados. En Pereria tal vez rondó una información que no estábamos entrenando y no fue así, lo único diferente fue que no nos concentramos para el partido. La disposición siempre ha estado de salir y disputar. Me manifestaron que habían tomado la decisión de salir a jugar el partido”, dijo sobre el juego contra Jaguares.

Márquez destacó que estuvo por encima el profesionalismo de sus dirigidos, quienes tuvieron en cuenta, entre tanto, el regreso del Estadio Hernán Ramírez Villegas y la reactivación que trae para la ciudad dicho hecho.

“Respeto la decisión de los jugadores. Los incumplimientos los ponen inconformes, yo solo debo entenderlos. En la ciudad había algo planificado para que la gente acomodara una pantalla en las afueras entonces se tuvo en cuenta todo eso, el entorno familiar, del equipo, para que compitieran. Se crean suspicacias también por ser un rival que pelea el descenso, pero estuvo por encima el profesionalismo”, agregó.

Otras declaraciones de Alexis Márquez

La razón de que los jugadores salieron a la rueda de prensa: “En eso somos conscientes. Acá no se está dejando mal parado a nadie. El grupo me manifestó que querían estar todos en rueda de prensa. Don Álvaro López (dueño del equipo) entiende la necesidad de los jugadores y está tratando de resolver el tema económico, es consciente y no es ajeno. No lo toma como una protesta”.

¿Los jugadores disputarán el partido ante Tolima?: “Después del partido se habló. Sabemos que viene lunes festivo, la idea es que se solucione este tema el martes antes de la competencia. La decisión la toman los jugadores y yo respeto eso. Hay momento que, por mucho que uno quiera, los jugadores no quieren competir, es difícil obligar. Va a ser difícil que resulte dinero de la noche a la mañana”.

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Dificultades en la planificación del 2027: “Tenemos un tema de las sanciones por FIFA no podríamos contratar ningún jugador nacional o extranjero. Estamos esperando que se solucione el tema económico y a final de año se solucionen las sanciones de FIFA para saber si se pueden fichar jugadores. En este momento como está la situación, no se puede contar con un jugador externo. Estamos mentalizados en terminar bien estas fechas que nos quedan”.

¿Qué lo motivó a regresar al Pereira?: La institución donde inicié como jugador, fue mi debut como técnico también. No es la primera vez que don Álvaro me llama para coger el equipo, ya me había llamado dos veces antes. Ahora él me llama y estaba esperando alguna opción y se dio la posibilidad. Encontramos un grupo de jugadores que quería salir de este bache. Yo fui muy claro: si hubiera encontrado un grupo de jugadores con disputa, así como firmé, hubiera dicho que no.