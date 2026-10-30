Vías de Santander: los proyectos para los que MinTransporte buscará financiación

Santander tiene varios proyectos viales pendientes y todavía necesita recursos para sacarlos adelante. Esa fue una de las conclusiones de la reunión que sostuvo este viernes 30 de octubre la ministra de Transporte, Elsa Noguera, con representantes políticos, empresarios y gremios del departamento, en Bucaramanga.

Entre los proyectos discutidos están el Anillo Vial Externo Metropolitano y la carretera hacia Soto Norte, que busca mejorar la comunicación con los municipios de la zona de Santurbán.

También se habló de los corredores que conectan Bucaramanga con Bogotá, Cúcuta y Rionegro.

“Nos vamos llenos de tareas, pero sobre todo con el compromiso y la convicción de que Santander es una región trascendental para el progreso y crecimiento de nuestro país”, afirmó Noguera.

Uno de los pendientes es completar el Anillo Vial Externo. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, solicitó apoyo para avanzar en este proyecto, que busca mejorar la movilidad entre los municipios del área metropolitana.

Pero no todo depende del dinero. La obra también tiene asuntos pendientes relacionados con permisos ambientales y adquisición de predios.

¿Qué pasará con Metrolínea?

Metrolínea también busca recursos del Gobierno Nacional para financiar obras y la compra de nuevos buses. La ministra explicó que el primer paso será reactivar un convenio que lleva varios años suspendido.

“Lo primero es reiniciar nuevamente el convenio que se encontraba suspendido ya hace varios años, buscar la financiación para poder hacer un nuevo CONFIS y podamos incluir las obras y, sobre todo, la financiación de los buses”, señaló. Es deicr, antes deben avanzar los trámites del convenio y conseguir el respaldo financiero que permita incluir esas inversiones.

Noguera señalo que actualmente están buscando la financiación y que el sistema de transporte masivo es importante para Bucaramanga y los demás municipios del área metropolitana.