Santander vivirá un fin de semana de ferias y fiestas en distintos municipios: conozca cuales son
Los Santos, Charta, Charalá y San Gil tienen preparada una agenda de actividades entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre, para vivir las ferias en familia
Santander se prepara para un fin de semana de cultural y turístico. Cuatro municipios del departamento desarrollan sus ferias, fiestas y encuentros tradicionales, con una programación que busca reunir a las familias y a visitantes alrededor de la música, las expresiones artísticas, la gastronomía y actividades para todas las familias santandereanas.
Municipio de Los Santos
En Los Santos, se celebra el Tercer Festival Turístico se realiza del 29 de octubre al 2 de noviembre.
Algunas de sus actividades programadas son:
- Alborada musical
- Color fest
- Festival de carrozas
- Encuentro artesanal
- Concierto de Luis Alfonso
La programación también incluye espacios para destacar la cultural del municipio y el trabajo de sus artesanos y productores.
Municipio de Charta
Charta celebra sus 67.ª Ferias y Fiestas del 30 de octubre al 2 de noviembre, bajo el lema “Raíces que unen, tradiciones que florecen”.
Algunas de sus actividades programadas son:
- Alborada musical
- Fiesta de la niñez
- Campeonato intermunicipal de futbol masculino
- Cabalgata
- Festival de danza, arte y tradición
- Verbena Popular
El municipio durante el fin de semana celebrara las raíces y disfrutar de la magia de las tradiciones campesinas.
Municipio de Charalá
En Charalá, la música tradicional será protagonista con la celebración de los 25 años del Concurso Nacional de Tiple Pedro Nel Martínez, se desarrolla del 29 de octubre al 1 de noviembre.
Algunas de sus actividades programadas son:
- Conciertos en los colegios del municipio
- Brindis de lanzamiento del concurso
- La taza del café
- Emprendimientos
- Actividades culturales
- La noche blanca
- Desfile de tiplistas
El encuentro reúne a más de 30 participantes en el concurso, es una apuesta por promover el talento de nuevas generaciones de intérpretes del tiple, con el fin que conozcan el instrumento representativo del pueblo.
Municipio de San Gil
San Gil vive sus ferias y Fiestas desde el 29 de octubre al 2 de noviembre, bajo el lema “Tradición y aventura en el corazón de Santander”.
Algunas de sus actividades programadas son:
- Muestras agroempresariales
- Encuentros cafeteros
- Actividades gastronómicas
- Presentaciones musicales
- Comparsas
- Cabalgata infantil
Todos los eventos se realizarán en el municipio completamente gratuitos al público.
Estas celebraciones en los municipios representan una oportunidad para el turismo y la economía, reconociendo el trabajo de artistas, productores, emprendedores que mantienen vivas las tradiciones santandereanas, con el fin de disfrutar de una agenda amplia de actividades para todas las familias.