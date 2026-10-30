Santander vivirá un fin de semana de ferias y fiestas en distintos municipios: conozca cuales son

Santander se prepara para un fin de semana de cultural y turístico. Cuatro municipios del departamento desarrollan sus ferias, fiestas y encuentros tradicionales, con una programación que busca reunir a las familias y a visitantes alrededor de la música, las expresiones artísticas, la gastronomía y actividades para todas las familias santandereanas.

Municipio de Los Santos

En Los Santos, se celebra el Tercer Festival Turístico se realiza del 29 de octubre al 2 de noviembre.

Algunas de sus actividades programadas son:

Alborada musical

Color fest

Festival de carrozas

Encuentro artesanal

Concierto de Luis Alfonso

La programación también incluye espacios para destacar la cultural del municipio y el trabajo de sus artesanos y productores.

Municipio de Charta

Charta celebra sus 67.ª Ferias y Fiestas del 30 de octubre al 2 de noviembre, bajo el lema “Raíces que unen, tradiciones que florecen”.

Algunas de sus actividades programadas son:

Alborada musical

Fiesta de la niñez

Campeonato intermunicipal de futbol masculino

Cabalgata

Festival de danza, arte y tradición

Verbena Popular

El municipio durante el fin de semana celebrara las raíces y disfrutar de la magia de las tradiciones campesinas.

Municipio de Charalá

En Charalá, la música tradicional será protagonista con la celebración de los 25 años del Concurso Nacional de Tiple Pedro Nel Martínez, se desarrolla del 29 de octubre al 1 de noviembre.

Algunas de sus actividades programadas son:

Conciertos en los colegios del municipio

Brindis de lanzamiento del concurso

La taza del café

Emprendimientos

Actividades culturales

La noche blanca

Desfile de tiplistas

El encuentro reúne a más de 30 participantes en el concurso, es una apuesta por promover el talento de nuevas generaciones de intérpretes del tiple, con el fin que conozcan el instrumento representativo del pueblo.

Municipio de San Gil

San Gil vive sus ferias y Fiestas desde el 29 de octubre al 2 de noviembre, bajo el lema “Tradición y aventura en el corazón de Santander”.

Algunas de sus actividades programadas son:

Muestras agroempresariales

Encuentros cafeteros

Actividades gastronómicas

Presentaciones musicales

Comparsas

Cabalgata infantil

Todos los eventos se realizarán en el municipio completamente gratuitos al público.

Estas celebraciones en los municipios representan una oportunidad para el turismo y la economía, reconociendo el trabajo de artistas, productores, emprendedores que mantienen vivas las tradiciones santandereanas, con el fin de disfrutar de una agenda amplia de actividades para todas las familias.