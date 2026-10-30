Dos integrantes del Tren de Aragua entregados: van 40 capturas y 153 expulsiones en Santander

Dos integrantes del Tren de Aragua fueron entregados a las autoridades en medio de los procedimientos migratorios adelantados en Santander. Los casos hacen parte de un balance que también incluye 40 capturas y 153 expulsiones de ciudadanos extranjeros durante 2026.

Según la Secretaría del Interior de Santander, los resultados corresponden a operativos realizados por Migración Colombia y la Policía Nacional, con acompañamiento de la Gobernación.

Entre los procedimientos figuran cuatro circulares rojas de Interpol, que permitieron la entrega de los dos integrantes de la organización criminal de origen venezolano.

También se reportó una circular azul relacionada con un caso de homicidio agravado. A diferencia de las circulares rojas, que buscan localizar y solicitar la detención provisional de personas requeridas por la justicia, las azules permiten recopilar información sobre su identidad, ubicación o actividades.

Las 40 capturas y las 153 expulsiones corresponden al balance acumulado durante 2026, pero el reporte no precisa en qué municipios se realizaron todos los procedimientos.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, confirmó los resultados de las operaciones conjuntas. “Se han logrado 40 capturas, entre ellas la atención de cuatro circulares rojas de Interpol, que permitieron la entrega de dos integrantes del Tren de Aragua, y una circular azul por el delito de homicidio agravado”, señaló.

Hernández explicó que los procedimientos buscan identificar a ciudadanos extranjeros requeridos por las autoridades y verificar su situación migratoria. Por ahora, Migración Colombia y la Policía continuarán con los controles en el departamento.