Sonia Benítez busca convertirse en la primera mujer rectora de la UPTC

Sonia Benítez Camargo es la única mujer candidata a la rectoría de la UPTC / Foto: Caracol Radio.

Tunja

Sonia Consuelo Benítez Camargo es una de las 11 personas avaladas para participar en el proceso de designación de rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) para el periodo 2027-2030. Médica de formación y doctora en Administración, es la única mujer entre los aspirantes y busca convertirse en la primera rectora en los 73 años de historia de la institución.

Benítez Camargo indicó que su experiencia en cargos administrativos y académicos dentro de la universidad, así como los resultados obtenidos en investigación y formación de posgrados, respaldan su aspiración.

“Tengo la formación, tengo experiencia, y experiencia no solamente en los cargos administrativos, sino en logros de alto impacto. Cuando estuve en el Centro de Investigación y Extensión de la Facultad de Estudios a Distancia, logramos desarrollar asesorías personalizadas que ahora han generado impacto en otros centros de investigación”.

Sobre su propuesta de trabajo, señaló que tomó como referencia la misión y visión institucionales y el Plan Estratégico Institucional 2019-2030. Su planteamiento, explicó, tiene como eje central la equidad y el fortalecimiento de las capacidades de estudiantes, docentes, administrativos y egresados.

“Mi propuesta está basada en la equidad. Como médica, pienso que muchas veces nosotros no desarrollamos todo nuestro potencial y que, a partir de darle a las personas lo que necesitan, podemos potenciar a nuestros estudiantes, docentes, administrativos y graduados para conectarlos a todos y transformar nuestro territorio”.

La candidata también se refirió a la participación de las mujeres en los cargos directivos de la universidad. Reconoció que actualmente hay presencia femenina en dos de las tres vicerrectorías, pero consideró que todavía existe una brecha en los puestos de mayor responsabilidad.

Frente a la relación entre la universidad y los sectores políticos, sostuvo que la articulación con instituciones como la Gobernación y las alcaldías es importante para aportar al territorio, aunque señaló que las oportunidades deben garantizarse sin favorecer a determinados sectores.

“Yo creo en una universidad donde cada voz cuenta y donde se premie el mérito, tanto académico, como es una universidad, también como experiencia. Y donde también se tenga muy en cuenta a nuestros egresados upetecistas”.

Finalmente, Benítez aseguró que su candidatura no está respaldada por acuerdos o compromisos particulares y que busca aportar una perspectiva diferente a la dirección de la institución.

“Soy mujer, soy capaz, soy independiente, no tengo ningún acuerdo, ni compromisos, ni sobres, ni debajo de la mesa. Mi candidatura ha sido algo para ver una mirada diferente, un poco más humana de la universidad”.

La aspirante continuará participando en el proceso de designación, en el que competirá con otros diez candidatos por la rectoría de la UPTC para el periodo 2027-2030.