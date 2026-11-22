Las fuertes lluvias registradas el pasado viernes en Duitama ocasionaron una creciente súbita en el río Surba y otras fuentes hídricas del municipio, provocando el arrastre de lodo, rocas y material vegetal que afectó las bocatomas del sistema de acueducto.

La emergencia generó taponamientos que impidieron temporalmente la captación de agua, por lo que los equipos técnicos de Empoduitama tuvieron que desplazarse hasta los puntos afectados para adelantar las labores de recuperación.

Manuel Acevedo, gerente de Empoduitama explicó que: ¨las condiciones de acceso al sector dificultaron el ingreso de maquinaria amarilla, tanto de llantas como de oruga, por lo que fue necesario realizar los trabajos de manera manual¨.

El gerente confirmó que para el domingo la empresa ya tenía estabilizados los procesos de captación, tratamiento y entrega de agua a los usuarios.

Frente a la posibilidad de que se presenten nuevas crecientes y emergencias por lluvias intensas, Empoduitama contempla adelantar durante la vigencia 2027 obras de contención aguas arriba, con el propósito de mitigar los riesgos y reducir las afectaciones sobre la infraestructura de captación.

Acevedo señaló que las lluvias torrenciales, cuando se presentan en periodos cortos, pueden generar un importante arrastre de materiales y afectar el funcionamiento de las fuentes de abastecimiento.

La empresa ofreció disculpas a sus suscriptores por las dificultades ocasionadas durante la contingencia y reiteró que el servicio se encontraba nuevamente estable tras finalizar los trabajos de recuperación.