El gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz ejecuta estas obras para reducir situaciones de riesgo, evitar maniobras imprudentes y proteger a quienes se movilizan a pie

Proteger la vida de los peatones y mejorar la organización del tránsito es el propósito de la nueva intervención que adelanta la Alcaldía Mayor de Cartagena, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz, mediante la construcción e instalación de separadores tubulares, barandas peatonales y vallados en la avenida Pedro de Heredia, a la altura de La Castellana.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

A través de la Secretaría de Infraestructura, el Distrito desarrolla estas obras para establecer delimitaciones físicas que permitan ordenar los espacios de circulación, orientar los desplazamientos y prevenir situaciones de riesgo ocasionadas por maniobras imprudentes de conductores y otros actores viales.

Protección para la gente

La intervención contempla tres tipos de elementos. Los separadores tubulares permiten delimitar los espacios destinados a la circulación vehicular; las barandas peatonales orientan y brindan protección a las personas que transitan a pie, mientras que los vallados contribuyen al cerramiento y la delimitación de áreas específicas.

En total, la obra contempla 345 metros lineales de protección al ciudadano, a la altura del separador vial de la Avenida.

Esta intervención hace parte de un conjunto de obras previstas en diferentes puntos de la ciudad, con las que la Alcaldía Mayor de Cartagena busca atender necesidades de organización y protección vial, tal como sucedió meses atrás en el sector Ramblas de la Zona Norte, y a lo largo de la Tranversal 54.

Además de su función física, estos elementos contribuyen a generar conciencia sobre la importancia de cumplir las normas de tránsito. La seguridad vial requiere infraestructura adecuada, pero también el compromiso de conductores, motociclistas, ciclistas y peatones.

Con estas obras, el gobierno de Dumek Turbay Paz continúa fortaleciendo su programa vial, en el que la directriz no es solo construir nuevas vías en los distintos sectores, sino que se deben facilitar los desplazamientos y ofrecer condiciones de seguridad para todos los ciudadanos.