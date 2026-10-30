Nobsa ocupa el primer lugar en Boyacá en las pruebas Saber 11 de 2026

Nobsa

Nobsa se ubicó en el primer lugar de Boyacá en las pruebas Saber 11 de 2026, con un promedio de 297,3 puntos, según los resultados destacados por la Administración Municipal.

Entre las instituciones educativas del municipio, Suazapawa obtuvo 336 puntos; el Liceo Holcim, 298; la Institución Educativa Técnica de Nazareth, 287; la Institución Educativa Técnica de Nobsa, 285, y el Gimnasio Campestre Emmanuel, 264.

La Administración Municipal resaltó especialmente los resultados de las instituciones públicas Técnica de Nazareth y Técnica de Nobsa, que superaron los promedios departamental y nacional. También reconoció el aporte de los colegios privados al desempeño educativo de Nobsa.

Desde el gobierno local señalaron que estos resultados están acompañados de inversiones en transporte y alimentación escolar, infraestructura, tecnología, bilingüismo y primera infancia, así como cursos de preparación para los estudiantes de grado once que presentaron las pruebas.

Como parte de las nuevas iniciativas, el municipio anunció 2.000 oportunidades de formación tecnológica para jóvenes, mediante la articulación con el SENA y su alianza nacional con Google. La oferta contempla áreas como inteligencia artificial, análisis de datos y nuevas tecnologías.

Con estos resultados y la nueva oferta de formación, Nobsa busca continuar fortaleciendo las oportunidades educativas para sus estudiantes y jóvenes.

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Resultados de los estudiantes en las Pruebas Saber 11 del municipio de Nobsa, Boyacá. Ampliar Resultados de los estudiantes en las Pruebas Saber 11 del municipio de Nobsa, Boyacá. Cerrar