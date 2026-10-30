Halloween: recomendaciones para evitar riesgos con los dulces que reciben los niños

Tunja

Con la llegada de la noche de Halloween, la secretaria de Salud de Tunja, Adriana Flórez, entregó recomendaciones a padres y cuidadores para prevenir riesgos asociados al consumo de dulces por parte de niños, niñas y adolescentes.

La funcionaria pidió verificar que los productos provengan de establecimientos de confianza, tengan empaques en buen estado, fechas de vencimiento vigentes y registro sanitario o del Invima. También recomendó controlar la cantidad de golosinas que consumen los menores y evitar que reciban productos de personas desconocidas.

“Queremos que consuman de pronto algo de dulce con moderación, pero que nosotros sepamos cuál es su origen; es decir, que los hayamos adquirido en sitios o establecimientos de confianza. También verificar que los dulces estén en un empaque adecuado, que no se vean maltratados y que las fechas de vencimiento sean adecuadas”.

Flórez indicó que, si después de consumir algún producto un niño presenta síntomas como náuseas, vómito, dolor de estómago o de cabeza, o somnolencia, es importante acudir al servicio de urgencias más cercano.

La secretaria también recomendó considerar alternativas naturales, como las frutas, siempre que estén correctamente lavadas e higienizadas. Además, hizo énfasis en la supervisión permanente de los menores durante los recorridos y actividades de Halloween.

“No dejar a nuestros niños solos, siempre bajo la supervisión de un adulto. Cuando están corriendo se pueden perder en un solo segundito, entonces hay que estar con ellos, muy de la mano y muy atentos”.

Finalmente, advirtió sobre el riesgo de asfixia, especialmente en los más pequeños, por el tamaño de algunos dulces o por consumirlos mientras corren, juegan o se ríen.

“Los bebecitos no necesitan y no están acostumbrados al consumo de azúcar. Si les queremos dar un dulce, que sea natural. Siempre estar pendientes, porque correr o reírse con un dulce en la boca representa un riesgo de atorarse”.

La Secretaría de Salud reiteró el llamado a las familias para que disfruten la celebración con precaución y prioricen el bienestar de los niños.