Una nueva tragedia minera enluta a Boyacá. Las autoridades confirmaron la muerte de José Samuel Amaya Rojas, de 42 años, quien perdió la vida en un accidente ocurrido en la mina de carbón San Luis, ubicada en la vereda Agua Caliente del municipio de Iza.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el trabajador se encontraba realizando una brecha para instalar un soporte de madera cuando se produjo un desprendimiento de rocas y carbón desde el techo del socavón, material que lo impactó y le ocasionó la muerte.

Según el reporte de las autoridades, la emergencia fue conocida hacia las 11:43 de la mañana del viernes 20 de noviembre. Compañeros de trabajo auxiliaron al minero y lo trasladaron hasta el exterior de la explotación, donde personal de salud verificó que ya no presentaba signos vitales.

Con este caso, ya son diez los mineros muertos en accidentes laborales durante la última semana en el departamento: cuatro en Chita, uno en Gámeza, uno en Macanal, tres en Sativasur y uno en Iza.