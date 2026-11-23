El capturado era requerido por las autoridades argentinas mediante Circular Roja de Interpol por un caso relacionado con la extracción irregular de más de 210.000 dólares y monedas extranjeras.

Macanal

La Policía Nacional en Boyacá reportó la captura de un hombre requerido mediante Circular Roja de Interpol por las autoridades de Argentina, en un procedimiento adelantado en el sector turístico del municipio de Macanal. De acuerdo con la información entregada por la institución, el señalado habría intentado extraer irregularmente más de 210.000 dólares y monedas de diferentes países.

El comandante del Departamento de Policía Boyacá, coronel James Totena, indicó que la ubicación y captura del individuo se logró gracias a las labores de vigilancia, control y verificación que adelantan uniformados en los diferentes sectores turísticos del departamento, especialmente frente a la presencia de visitantes.

El oficial destacó que este tipo de procedimientos hacen parte de las acciones encaminadas a fortalecer la seguridad en Boyacá y prevenir hechos que puedan afectar la tranquilidad de residentes y turistas. El capturado quedó a disposición de las autoridades competentes, en el marco del requerimiento internacional emitido por Argentina.