Capturan en Macanal a hombre requerido por Circular Roja de Interpol
El procedimiento se realizó en el sector turístico de Macanal, durante los controles de seguridad adelantados por la Policía Nacional.
Macanal
La Policía Nacional en Boyacá reportó la captura de un hombre requerido mediante Circular Roja de Interpol por las autoridades de Argentina, en un procedimiento adelantado en el sector turístico del municipio de Macanal. De acuerdo con la información entregada por la institución, el señalado habría intentado extraer irregularmente más de 210.000 dólares y monedas de diferentes países.
El comandante del Departamento de Policía Boyacá, coronel James Totena, indicó que la ubicación y captura del individuo se logró gracias a las labores de vigilancia, control y verificación que adelantan uniformados en los diferentes sectores turísticos del departamento, especialmente frente a la presencia de visitantes.
El oficial destacó que este tipo de procedimientos hacen parte de las acciones encaminadas a fortalecer la seguridad en Boyacá y prevenir hechos que puedan afectar la tranquilidad de residentes y turistas. El capturado quedó a disposición de las autoridades competentes, en el marco del requerimiento internacional emitido por Argentina.