Santa Marta espera solución al agua: De la Espriella presentará nuevo proyecto este viernes

De la Espriella anunciará la nueva solución para el agua de Santa Marta. Foto: X presidencia/Cortesía

Santa Marta espera conocer este viernes 30 de octubre la nueva propuesta del Gobierno Nacional para enfrentar la crisis de abastecimiento de agua potable que afecta a la ciudad. El presidente Abelardo De la Espriella presentará la iniciativa durante el evento denominado «Milagro del Agua», después de que su administración descartara el proyecto de las plantas desalinizadoras.

El anuncio se produce luego de que el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, diera a conocer tres frentes de trabajo que hacen parte de la nueva estrategia nacional para atender la problemática que durante años ha afectado a los habitantes de la capital del Magdalena.

¿Cuáles son los tres frentes anunciados por el Gobierno?

De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, la estrategia contempla la recuperación de pérdidas de agua, una alianza regional por el agua y el denominado Proyecto Agua para el Futuro.

El primer componente busca recuperar el agua que se pierde durante su distribución, mientras que la alianza regional plantea la articulación con otros actores para atender el abastecimiento. El tercer frente fue anunciado bajo el nombre de Agua para el Futuro.

Le puede interesar: Ministro de Vivienda anuncia tres frentes para atender la crisis del agua en Santa Marta

Sin embargo, el ministro no detalló públicamente cómo se desarrollará cada iniciativa, cuáles serán las obras priorizadas ni cuándo comenzarían las intervenciones. La presentación de este viernes permitirá conocer si estos componentes hacen parte de una solución integral y cómo se llevarían a la práctica.

¿Qué pasará con los recursos de las desalinizadoras?

Otro de los interrogantes está relacionado con los recursos que habían sido contemplados para la construcción de dos plantas desalinizadoras en Santa Marta.

El proyecto estaba incluido en el CONPES 4159 de 2025 y contemplaba una inversión de $786.032 millones. El pasado 25 de septiembre, el presidente De la Espriella descartó esta alternativa al considerar que no era técnicamente viable y aseguró que los recursos se mantendrían para buscar otra solución al problema de abastecimiento.

Lea también: Abelardo de la Espriella anunció que proyecto de desalinizadoras para Santa Marta “no va”

Hasta ahora, no se ha conocido públicamente una decisión definitiva que detalle cómo se reorientará esa inversión ni qué proyectos recibirán esos recursos.

Santa Marta espera conocer los detalles de la nueva solución

La presentación del «Milagro del Agua» se da en medio de la expectativa de los habitantes de Santa Marta, que continúan esperando medidas concretas para mejorar la continuidad del servicio.

Ahora, la expectativa está puesta en conocer el alcance de la nueva propuesta, las fuentes de financiación, los responsables de su ejecución y los tiempos previstos para que las medidas se traduzcan en mejoras para el suministro de agua potable.

Por ahora, el Gobierno ha anunciado tres frentes de intervención, pero será durante la presentación de este viernes cuando se espera conocer cómo se desarrollará la nueva apuesta para enfrentar una de las principales problemáticas de Santa Marta.