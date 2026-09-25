Abelardo de la Espriella anunció que proyecto de desalinizadoras para Santa Marta “no va”

Tras reunirse con los alcaldes del Magdalena, De la Espriella anunció que las desalinizadoras para Santa Marta “no van”. Foto: David Echavez/ Caracol Radio.

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que el proyecto de construcción de las plantas desalinizadoras para Santa Marta no continuará en los términos planteados y aseguró que el Gobierno Nacional buscará una alternativa para garantizar el abastecimiento de agua potable en la ciudad.

La declaración se produjo durante la jornada de trabajo que el mandatario sostuvo con los alcaldes del Magdalena y las autoridades del departamento, en la que fueron revisados diferentes proyectos de inversión y las principales necesidades de los municipios.

Al referirse específicamente a la situación del agua en Santa Marta, De la Espriella afirmó que los recursos para el proyecto ya están disponibles y que el Gobierno replanteará la solución.

“Vamos a replantear el proyecto de abastecimiento de agua para Santa Marta. La plata está en el Confis. Lo de las plantas desalinizadoras no va, porque eso ya técnicamente no es viable. Y yo soy un tipo responsable. Esto es con responsabilidad”, dijo el presidente.

El mandatario agregó que la decisión no significa que el Gobierno vaya a dejar de buscar una solución para la crisis de agua que enfrenta la ciudad.

“Ahí está la plata, tenemos que ponernos de acuerdo en qué es lo que corresponde hacer para que Santa Marta tenga agua. Esa no es la vía, pero estoy seguro de que hay otra y lo podemos conseguir porque yo quiero ser el presidente que le deje resuelto el tema del agua a esta ciudad que está en mi corazón” expresó De la Espriella.

Un anuncio que cambia el panorama del proyecto

La decisión anunciada por el presidente genera sorpresa porque en las últimas semanas el Distrito había informado que el proyecto había logrado superar los obstáculos que enfrentaba. El gerente de Infraestructura de Santa Marta, Luis Felipe Gutiérrez, confirmó a Caracol Radio el pasado 30 de agosto que, después de una reunión del alcalde Carlos Pinedo con el ministro de Vivienda, la iniciativa se había destrabado y avanzaría hacia una nueva etapa.

El proyecto había quedado bajo revisión después de que la Procuraduría solicitara en julio la suspensión preventiva del proceso contractual, argumentando la necesidad de revisar aspectos técnicos, jurídicos, financieros y de planeación de una iniciativa cuyo presupuesto supera los $786.000 millones.

La construcción de las dos plantas desalinizadoras fue declarada de importancia estratégica mediante el CONPES 4159, aprobado en septiembre de 2025, con inversiones proyectadas por $786.032 millones entre 2026 y 2030.

Ahora, el presidente De la Espriella plantea replantear la solución y utilizar los recursos previstos para encontrar una alternativa que permita atender de manera estructural el problema de abastecimiento de agua potable de Santa Marta.