Por visita de De la Espriella a Santa Marta no habrá parrillero: así será la movilidad este viernes

Habrá prohibición de parrillero en motocicletas, cierres viales y restricciones de estacionamiento por la visita presidencial. Foto: Presidencia/ Cortesía

La visita oficial del presidente Abelardo De la Espriella a Santa Marta tendrá cambios temporales en la movilidad. La Alcaldía Distrital expidió el Decreto 529, mediante el cual estableció medidas de seguridad y restricciones que comenzarán a regir este viernes 30 de octubre.

Una de las principales disposiciones es la prohibición de parrillero hombre o mujer en motocicletas, desde las 6:00 de la mañana y hasta que las autoridades nacionales abandonen el territorio distrital. La restricción se aplicará en las vías aledañas al aeropuerto Simón Bolívar y en los corredores por donde se desplazará la caravana presidencial.

Cierres viales y otras restricciones

La administración también prohibió estacionar vehículos y motocicletas en las vías cercanas al aeropuerto, las zonas de los eventos y los recorridos oficiales. Además, se podrán realizar cierres temporales que estarán señalizados y contarán con presencia de agentes de tránsito.

Entre las medidas se encuentra la prohibición de transportar cilindros de gas, líquidos inflamables, escombros y elementos similares en vehículos de carga por los sectores establecidos. También estará restringido el uso de drones en un radio de dos kilómetros alrededor del aeropuerto y de los lugares donde permanezcan las altas autoridades, desde las 6:00 de la tarde de este jueves.

Habrá alerta amarilla en la red hospitalaria

Por la visita presidencial, Santa Marta también declaró alerta amarilla en la red hospitalaria y de urgencias, así como en el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE). La medida estará vigente desde este jueves y hasta la salida del presidente. Se dispondrá de ambulancias y organismos de socorro en los puntos previstos.

La Alcaldía indicó que habrá excepciones para vehículos de emergencia, organismos de seguridad, servicios públicos y medios de comunicación debidamente identificados, entre otros autorizados.

El incumplimiento de las restricciones podrá generar una multa de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes y la inmovilización del vehículo. Las autoridades recomendaron a los ciudadanos programar sus desplazamientos y atender las indicaciones de tránsito durante la jornada.